Tam bir Türk düşmanı çıktı! BAE'li isimden Türkiye hakkında skandal sözler

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Sığındığı BAE'den Türkiye aleyhinde asılsız iddialar ortaya atan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in son videosunu çektiği otelin Türk düşmanı Khalaf Ahmad Al Habtoor'a ait olduğu ortaya çıkmıştı. Bu olay sonrası Habtoor Palace Dubai Oteli'nin sahibi Khalaf Ahmad Al Habtoor'un Türkiye hakkında yaptığı skandal konuşmalar gündeme bomba gibi düştü.

Türk düşmanlığıyla tanınan şahsiyetsiz Habtoor, birçok kez Arap iş adamlarına "BAE’de çalışan Türklerin işten çıkartılması", "Türk mallarının boykot edilmesi" ve "Türkiye’ye seyahat edilmemesi" şeklinde küstah çağrılarda bulunmuştu.

Türkiye'nin Katar'a destek vermesini hazmedemeyen Habtoor, "Türkiye'nin Katar'ı destekleyerek Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi'nin karşısında durması Türk halkının taşıyamayacağı sonuçların ortaya çıkmasına neden olacaktır" diyerek açık açık Türk miletini tehdit etmişti.

"Türklerle işbirliği yapmamalıyız"

Türkiye'ye boykot uygulanması çağrısında bulunan Habtoor, "Bu günden itibaren Körfez ülkeleri olarak hiçbir Türk ile işbirliği içinde olmamalıyız ve hiçbir yatırım yapmamalıyız. Hatta hiçbir Türk'ü ülkemizde çalıştırmamalıyız. Hiç kimsenin de Türkiye'ye gitmemesi lazım" demişti.

Libya'da destek verdikleri darbeci Hafter'in Türkiye destekli meşru hükümet güçleri tarafından bozguna uğratılması karşısında da çılgına dönen Habtoor, "Erdoğan Libya'ya Türk ordusunu ve Suriye'deki teröristleri sokmaya başladı. Tüm Arap ülkelerinin Türkiye'yi boykot etmesi lazım" şeklinde alçakça sözler sarfetmişti.

Libya'daki meşru hükümetin daveti üzerine bölgeye gelen Türkiye'yi işgalci olmakla itham eden karaktersiz Habtoor, bununla da yetinmeyerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Libya halkını katletmek istediği hezeyanında bulunmuştu.

"Erdoğan Libya halkını katletmek istiyor"

Haddini aşarak Türkiye'ye küstahça dil uzatan Habtoor, "Katil Erdoğan, Libyalı kardeşlerimizi katletmek ve teröristleri Libya'ya sokmak istiyor. Erdoğan yarın bizim topraklarımızı da işgal edecek" demişti.

Erdoğan'ın Katar'ı da desteklemekten vazgeçmesi gerektiğini söyleyen Khalaf Ahmad Al Habtoor, "Ey Erdoğan sen bizim aramıza girme. Sen yabancı birisin. Katar'ı desteklemekten vazgeç ve Türk halkının iyiliğini düşün" diye konuşmuştu.

Türkiye'nin Suriye'de sivilleri vurduğu yalanını ortaya atan Habtoor, hezeyan dolu şu ifadeleri kullanmıştı:

"Gece gündüz Türk ordusu Suriye topraklarına saldırıyor ve Sunni Kürtleri vuruyor. Bu saldırılar ne insanlığa ne de ahlaka sığar. Arap topraklarına Türkler ordularıyla giriyor. Bunu kabul edemeyiz."