Tam bağımsız Türkiye’ye karşılar

Hakkı Bilir İstanbul

FETÖ ve PKK ile iş birliği yapan CHP, yanına aldığı ‘muhafazakar muhalefet’ ile mütedeyyin cenaha algı operasyonu çekerken, kaotik bir ortamın oluşması için hiçbir fırsatı es geçmiyor. ‘Erdoğan gitsin’ karşıtlığında birleşen zillet; sağlık sistemi çöksün, ölümler artsın, tam kapanma olsun, ekonomik kriz baş göstersin, sokak terörü olsun, doğal afetler ardı sıra gelsin, devlet zafiyete uğrasın, tanıdık rektör olsun ve vesayet hüküm sürsün isterken, sadece tam bağımsız Türkiye’yi istemiyor. Güçlü ve müreffeh Türkiye’nin mimarı Erdoğan düşmanlığı üzerinden siyasi paradigmalarını belirleyen zillet, darbe ortamı oluşturmak için ortak bir ‘ajansın’ gönüllü espiyonaj elemanı görevini üstleniyor. Konu hakkında Akit’e konuşan uzmanlar, Erdoğan önderliğinde güçlenen Türkiye’nin zillet tarafından hazımsızlıkla karşılandığına işaret ediyor.

Siyaset Bilimci Ercan Çifci, “CHP, İYİ Parti, HDP, Saadet, Deva ve Gelecek Partileri, fikirden yana çaresizler, bir şey üretemiyorlar ve kitle destekleri yok. Bu yüzden hepsi bir araya gelmek zorunda. Üç beş çapulcu, üç beş terör kaçkını, birkaç bin kişiden ibaret fanatik kitle, cunta meraklısı emekli bir asker, ahı gitmiş vahı kalmış bir yazar, Soros kemiği ile besleme basın. Hepsi bu kadar” dedi.

Siyaset Bilimci ve Hukukçu Ferhat Çakır ise, “Kaotik ortamları körüklemelerinin nedeni halktan icazet alarak iktidara gelemeyeceklerini iyi bilmelerinden kaynaklanıyor. Erdoğan iktidarda kaldıkça ülke güçlenmeye devam edecek. Bu da onların iktidar şanslarını tüketiyor. Erdoğan üzerinden Türkiye karşıtlığı yapmalarına da bu korkuların neden oluyor” ifadelerini kullandı.