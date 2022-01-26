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Dünya Tam 97 düzensiz göçmen böyle kurtarıldı
Dünya

Tam 97 düzensiz göçmen böyle kurtarıldı

Tunus’ta düzenlenen 5 düzensiz göçmen engelleme operasyonunda 97 göçmen kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-26 17:56:00 -
Tam 97 düzensiz göçmen böyle kurtarıldı

Tunus Ulusal Muhafız İdaresi Sözcüsü Hüsameddin el-Cibali, ülkenin güneyinde yer alan Safaks kentinde düzenlenen 5 yasa dışı göç girişiminin engellendiğini ve 97 düzensiz göçmenin kurtarıldığını açıkladı.

Cibali, açıklamasında, “Güvenlik güçlerince Salı ve Çarşamba gecelerinde düzenlenen 5 operasyon sonucunda, yasa dışı yollarla Avrupa'ya geçmeye çalışan 6 Tunus vatandaşı ve Afrika uyruklu 91 düzensiz göçmen kurtarıldı.” ifadelerine yer verdi.

Sözcü, operasyon sırasında iki deniz botu ve bir miktar dövizin de ele geçirildiğine işaret etti.

Daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak istiyorlar

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Her yıl binlerce göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.

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