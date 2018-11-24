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Tam 70 ton! Bu sefer TIR kasasından çıktı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda, TIR'da stoklanmış 70 ton patates ve soğan ele geçirildi.

24 Kasım 2018 Cumartesi 16:42
Tam 70 ton! Bu sefer TIR kasasından çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın soğan fiyatları üzerinden yeniden gündeme gelen stokçulara karşı gereken müdahalenin yapılacağını açıklamasının ardından çok sayıda depoya baskın düzenlenmeye devam ediliyor.

Son olarak Bursa'da bir deponun yanı sıra bir de TIR kasasında bekletilen 70 ton soğan ve patates tespit edildi.

 70 ton patates ve soğan

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yıldırım ilçesindeki Samanlı Mahallesi'nde soğan ve patates stoklandığı bilgisine ulaştı. Bursa Büyükşehir Belediye yetkilileri ile birlikte harekete geçen ekipler, C.G. ve M.K.'ye ait depoda ve C.G.'ye ait TIR'da 'Hal Kanununa Aykırı' 70 ton patates ve soğan ele geçirdi.

Depo ve TIR sahiplerine idari para cezası uygulandı.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 16:42
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Bursa
  3. Bursa İl Jandarma Komutanlığı
  4. Bursa Büyükşehir Belediyesi

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