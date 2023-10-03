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Aktüel Tam 7 buçuk milyon değerinde! Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ele geçirildi
Aktüel

Tam 7 buçuk milyon değerinde! Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2023-10-03 15:27:00 -
Tam 7 buçuk milyon değerinde! Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonda lüks bir markaya ait orijinal olduğu tespit edilen 7 milyon 552 bin Türk Lirası değerinde 15 adet kol saati ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığına bağlı Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Muhafaza ekiplerinin yürüttüğü operasyonda Dubai Havalimanı’ndan gelen yabancı uyruklu bir şahıs yakın takibe alındı. Yapılan pasaport kontrolleri neticesinde şüpheli şahsın Türkiye'ye çok sık giriş-çıkış yaptığını tespit eden ekipler şahsa ait valizleri kontrol amaçlı x-ray taramasından geçirdi.

Arama işlemlerinde şüpheli şahsın valizlerinde herhangi bir suç unsuru tespit edilmedi. Fakat ekipler tarafından gerçekleştirilen üst aramasında şahsın giydiği varis çoraplarına gizlenmiş halde orijinal olduğu tespit edilen ve lüks bir markaya ait 15 adet kol saati tespit edildi. Ekiplerin başarılı tespitleri sayesinde piyasa değeri 7 milyon 552 bin Türk Lirası değerinde olan lüks saatlere el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

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