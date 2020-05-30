Tam 60 yıl geçti! CHP'nin milli şefi İsmet İnönü 27 Mayıs darbesini böyle savundu

Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak geçen 27 Mayıs darbesinin üzerinden tam 60 yıl geçti. Dönemin başbakanı Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idamıyla sonuçlanan bu acı hadise üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen hafızalardaki tazeliğini koruyor.

Darbeyi böyle savundu

Halkın hür iradesiyle seçilen Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının yönetimden indirilerek utanç verici yargılama tiyatroları sonrası idama götürüldükleri darbenin ilk günlerinde, eski Cumhurbaşkanı ve dönemin CHP Genel Başkanı İsmet İnönü dış basına darbeyi "demokrasi" olarak lanse etti.

Bülent Ecevit’i tercüman olarak yanına alan CHP'nin milli şefi İnönü konuşmasında yönetimden indirilen Adnan Menderes ve arkadaşlarını suçlayıp darbecileri övdü.

"Demokrasi"den dem vuran İnönü, konuşmasında, "Teşebbüse geçmiş olan ordu, uzun zamandan beri devam eden ıstırabın ve bunalımın çaresiz bir hareketi olarak teşebbüs ettiği anlaşılıyor. Ordunun hedefinin bir an evvel memlekette demokratik hayatın kurulup işlemesi olduğu anlaşılıyor." dedi.