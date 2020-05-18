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Tam 6 milyon liralık! Fatih Portakal, Can Dündar ve Yılmaz Özdil’den sonra gözler Soner Yalçın’a çevrildi

Kaçak villa ve çiftlik yapıları konuşulurken Fatih Portakal, Can Dündar ve Yılmaz Özdil’den sonra gözler Soner Yalçın’a çevrildi. Soner Yalçın’ın Çeşme’de 6 milyon liralık kaçak köşkü olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 11:49:00 - 2020-05-18 12:29:57
Tam 6 milyon liralık! Fatih Portakal, Can Dündar ve Yılmaz Özdil’den sonra gözler Soner Yalçın’a çevrildi

Türkiye gündeminde Yılmaz Özdil, Can Dündar ve Fatih Portakal'ın kaçak villa ve çiftlik binalarını konuşulurken, Türkiye karşıtı operasyonlarıyla sık sık tepki çeken ODA TV'nin sahibi Soner Yalçın'ın da kaçak köşk diktiği ortaya çıktı. "Türkiye'de tarımı bitirdiler" diyen Yalçın'ın tarla arazisi üzerinde bulunan kaçak yapısının 2015'ten bu yana yıkılmadığı öğrenildi.

Soner Yalçın da yıllar önce Çeşme'nin en güzel yerlerinden biri olan Ovacık Mahallesi'ne hem de tarla olan bir araziye artık villa boyutlarını da geçen bir köşk dikti. Eşsiz bir doğaya sahip bölgedeki 5 bin 648 metrekarelik arazisine tam 3 katlı ve 12 odalı bir bina kondurdu. İddialara göre o dönem inşaatı soran çevre sakinlerine, 'Buraya kütüphane yaptıracağım' dedi. Bu arada gelen tepkileri dindirmek için köşkün bahçesinin girişine de Atatürk resmi astırdı. Bu yaptığı resmen Atatürk'ün arkasına saklanmaktan başka bir şey değildi.

6 milyon liralık köşk

Soner Yalçın'nın Çeşme Ovacık'ta 5 bin 168 metrekarelik tarım arazine yaptığı kaçak köşk, 3 katlı ve 12 odadan oluşuyor. Köşk ve arazisinin yaklaşık değerinin 6 milyon lira civarında olduğu belirtiliyor.

CHP'li belediye yıkmadı

CHP yönetimindeki Çeşme Belediyesi kaçağa göz yumarak, binayı bir türlü yıkmadı. O dönem açıklama yapan Çeşme Belediye Başkanı olan CHP'li Muhittin Dalgıç, 'Villa tarım arazisi üzerine yapıldığı için kaçak. Bu villayı. 30 Nisan 2014'te mühürledik. Villa hakkında yıkım kararı çıktı ve para cezası uygulandı. 46 bin 189 lira 56 kuruş ceza kesildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Mevzuatta olan her şey uygulandı. Villa sahibi mahkemede yargılanacak. Hakkında hapis cezası çıkıp çıkmayacağı orada netleşecek' dedi. Ancak bu yıkım nedense bir türlü gerçekleşmedi. Köşkte yaşam başladı. Önceki gün bu bölgeye gidip köşkün son durumuna bakalım dedik. Hala yerinde duruyordu ve köşkte yaşam tüm hızıyla sürüyordu. Köşkün yapıldığı arazinin etrafındaki tarlalarda tarıma devam ediliyordu. Çevre sakinleri, Yalçın'ın da burası için muhtemelen imar barışından yararlandığını söyledi.

Üstüne kitap yazdı

Yılmaz Özdil ve Fatih Portakal'ın kaçak yapıları için karaladıkları imar barışından yararlandığı ortaya çıkarken Soner Yalçın da tarım arazisine diktiği köşke rağmen 2018'de 'Saklı Seçilmişler' isimli bir kitap yazdı. Tarımın nasıl bittiğini! Kitabıyla ilgili o dönem köşe yazıları kaleme yaptığı Sözcü'de röportajı yayınlanan Yalçın, 'Türk tarımını bitirdiler bize zehir yediriyorlar' diye beyanat bile vermişti.

Kaynak: Yeni asır

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Yorumlar

erdo

bu paralarla alınan villaların paralarının, devleti yıkmaya mukabil yurt dışından gelen paralarla yapılmadığı, ne malum .
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Vahap Kalyoncu

Tam yahudi taktiği :soygunu yapmiş torba sırtında kaçıyor kaçarkende hırsız vaar diye avazı çıktığı kadar bağırıp başkalarını gösteriyorki ben yakalanmayayım diye.
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