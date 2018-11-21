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Tam 500 ton... Türkiye'ye dağıtılacak

Zonguldak’da avlanan balıkçılık kıyıya mutlu çıktı. Balıkçılar, limana yaklaşık 500 ton hamsiyle döndü. TIR'lara yüklenen hamsiler, Türkiye'nin dört bir yanına dağıtılmak üzere yola çıktı.

21 Kasım 2018 Çarşamba 06:18
Tam 500 ton... Türkiye'ye dağıtılacak

Bu sezona palamut bolluğuyla başlayan balıkçıların yüzü hamsiyle de güldü.

Trabzon, Ordu, Samsun gibi Karadeniz'in birçok ilinden Zonguldak açıklarına gelen balıkçı tekneleri, yaklaşık 500 tonhamsi ile limana döndü. Kilimli ilçesindeki balıkçı barınaklarına gelen tekneler, TIR'lara doldurdukları hamsileri İstanbul, Ankara, Konya gibi Türkiye'nin dört bir yanına gönderdi.

Limandaki balıkçı teknelerini gören vatandaşlar da limana gelerek kasalarla hamsi aldı. Balıkların TIR'lara yüklenmesi gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

Bu sezon hamsi bol

Ordu'nun Fatsa ilçesinden gelen balıkçı teknesinin kaptanı Şakir Oda, hamsiyi takip ederek Zonguldak'a kadar geldiklerini söyledi. Bu yıl hamsinin bol olacağını ifade eden Oda, şöyle konuştu:

"Denizden çıkalı bir saat oldu hamsi. Gideceği yere de en fazla sabaha karşı varacak. Taze hamsiler. Yaklaşık 500 ton hamsi vardır. Palamutta bol oldu bu yıl. İnşallah hamsi de böyle gider. Balığı boşalttıktan sonra tekrar yola çıkacağız. Cide, İnebolu güzergahında avlanmaya devam edeceğiz."

Trabzon'dan sezona başlayan balıkçı teknesi kaptanı Ayhan Taşkın da, "Hamsi şu anda iyi gidiyor. Kayık başı en az bin kasa balık vardır diye düşünüyorum. Biraz tedirginlikle başladık sezona ama şu an iyi gidiyor. İnşallah bu devam eder. Türkiye'nin her yerine balıklarımızı gönderiyoruz" diye konuştu.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 06:18
  1. Zonguldak
  2. Trabzon
  3. Samsun
  4. Ordu
  5. Konya
  6. İstanbul
  7. Ankara
  8. zonguldak
  9. hamsi
  10. ton

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