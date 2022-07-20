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Dünya Tam 5 kez ikiz doğurdu... Baba "bu kadarı fazla" deyip evden kaçtı
Dünya

Tam 5 kez ikiz doğurdu... Baba "bu kadarı fazla" deyip evden kaçtı

Uganda'da karısı beşinci ikizlerini doğuran baba "bu kadarı fazla" diyerek evi terk etti.

Yeniakit Publisher
2022-07-20 17:03:00 -
Tam 5 kez ikiz doğurdu... Baba "bu kadarı fazla" deyip evden kaçtı

Ugandalı Nalongo ve Ssalongo Gloria çiftinin beşinci ikiz çocuklarının doğması ailelerini dağıttı. Baba Ssalongo, bu yaşananların "anormal" olduğunu düşünerek evden ayrıldı.

Nalongo, "Dokuzuncu ve onuncu ikizlere hamile kaldığımda, kocam bunun kendisi için ‘çok fazla’ olduğunu söyledi ve evden gitti.” diye konuştu.

Çocuklarını doğurduğu için pişman olmadığını vurgulayan Nalongo, "Babalarının onları sevmediğini biliyorum ve onları bırakamam. Zorluklara rağmen, çocuklarımı asla terk etmeyeceğim. Allah’ın vereceğini biliyorum" diye devam etti.

Nalongo, büyük çocuklarından bazılarının evden gittiklerini ve nerede olduklarından emin olmadığını da sözlerine ekledi.

 

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