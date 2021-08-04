Tam 44 ton! TIR'dan çıkanlar şaşırttı
Yalova'da bir TIR'da 44 ton kaçak midye ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, kaçak midye sevkiyatı yapıldığı ihbarını alan Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, N.İ'nin (47) kullandığı TIR'ı Topçular İskelesi çıkışında durdurdu. TIR'da yapılan aramada Marmara Denizi'nde avlandığı tespit edilen 44 ton kara midye ele geçirildi.
TIR sürücüsü ile yanındaki kişi gözaltına alındı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilen midyeler ise canlı olarak yeniden Marmara Denizi'ne bırakıldı.