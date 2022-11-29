Tam 400 kişi diyete girdi! 1 yılda 2 bin kilo gitti

Trabzon'daki Obezite Merkezine müracaat eden 400 obeziteli birey, bir yılda toplam 2 bin kilogram verdi.

Trabzon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Obezite Merkezi Sorumlusu Uzm. Dr. Volkan Atasoy, obezitenin, Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı tanıma göre, vücutta yağ miktarının normalin üzerinde artması olduğunu belirtti.

Atasoy, dünya genelinde son 40 yılda 3 kat artış gösteren, hayatı tehdit eden, hatta ölüm nedeni olan ve en sık görülen hastalıkların hemen hemen tamamının altındaki sağlık sorunu olan obezitenin, "Ben biraz balık etliyim, tombulum, kabul edilebilir bir şey, daha sonra değerlendiririm." gibi ertelenecek bir durum olmadığının altını çizdi.

"Ne zaman ki tansiyon tanısı aldığımız veya bir hastalığımız olduğumuzda gidip muayene oluruz, ilaçlarımızı kullanırız, obezite de böyle. Eğer değerlerimiz yüksekse bunu bir hastalık olarak kabul etmeli ve tedavisi için bir şey yapmalıyız." diyen Atasoy, Trabzon'daki Obezite Merkezinin, Sağlık Bakanlığından onay alınarak 2019'da hastanenin Numune Kampüsü'ndeki Fatih Sağlıklı Hayat Merkezi'nin ikinci katında kurulduğunu ifade etti.

Volkan Atasoy, son 1 yılda yaklaşık 400 civarında hasta takip ettiklerinin altını çizerek, "Bu hastalara toplamda 2 tonun üzerinde kilo verdirmeyi başardık. Obezite Merkezimizde psikolog, diyetisyen, fizyoterapist, 3 hekim ve halkla ilişkilerdeki arkadaşımızla birlikte hizmet veriyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de obeziteli bireylere hizmet veren 18 merkez bulunduğuna işaret eden Atasoy, "Doğu Karadeniz'de Obezite Merkezi olarak hizmet veren tek merkez biziz. Trabzon şehir merkezinde, tüm hizmetlerin ücretsiz olarak yürütüldüğü bir merkeze sahibiz." bilgisini verdi.

Atasoy, fizyoterapist eşliğinde spor yapma imkanı da sunan merkeze 18 yaş ve vücut kitle indeksi 30'un üzerinde hastaları kabul ettiklerini belirtti.

Gerekli tetkikler ve değerlendirmelerin ardından hastalara ekip anlayışı içinde bir yıl eğitim verdiklerini dile getiren Atasoy, şunları kaydetti:

"Hedeflerden biri kiloların verilmesi ama asıl başarmak istediğimiz şey kalıcı bir şekilde yaşam davranış değişikliğini sağlamak. Daha sağlıklı beslenmek, egzersiz yapabilmek gibi hem obezite ile mücadele etmede hem de daha sağlıklı bir hayata kavuşmada yapılması gereken davranış ilişkilerini uygulamaya çalışıyoruz. Modül modül yürüttüğümüz bir çalışma sistemimiz var. Yaklaşık 15-20 kişilik gruplar halinde hastaların başlangıç değer ölçümleri yapıldıktan, 5 ayrı branşa konsülde edildikten ve tetkik sonuçları değerlendirildikten sonra grup çalışmalarına başlıyoruz. Haftada birle başlayacak şekilde, daha sonra 2 haftada bir, ayda bir toplantılarımızla 1 yılı tamamlıyoruz."

Atasoy, grup terapilerinde hastalarla başardıklarını ve başaramadıklarını konuşup değerlendirdiklerini vurgulayarak, "Bu motivasyonla birlikte bugüne kadar başarılı sonuçlar aldık, hem rakamlar düştü hem de bundan daha önemlisi kalıcı, sağlıklı yaşam biçimi değişikliklerini hastalarda başarabildik." diye konuştu.