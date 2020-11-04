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Yerel Tam 39 gündür sığınakta yaşam mücadelesi veriyorlar
Yerel

Tam 39 gündür sığınakta yaşam mücadelesi veriyorlar

Terör devleti Ermenistan'ın roket saldırılarından korunmaya çalışan Terterli Azerbaycan Türkleri, 39 gündür sığınakta yaşam mücadelesi veriyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 11:46:00 - 2020-11-04 11:49:38

Azerbaycan’ın Terter kenti Ermenistan’ın saldırıları nedeniyle adeta hayalet şehre döndü. Kent sakinlerinin bir kısmı, saldırıların başladığı 27 Eylül’den bu yana 39 gündür sığınaklarda kalarak can güvenliklerini sağlamaya çalışıyor. Diğer bir kısmı ise çatışma bölgesinden uzak bölgeleri daha güvenli buldukları için farklı yerleşim yerlerine göç ediyor. Ermenistan’ın saldırılarına maruz kalan siviller, televizyondan haberleri izleyerek savaşın gidişatını yakından takip ediyor. Savaş mağduru siviller, vakitlerini sohbet ederek, çay içerek, yemek yaparak geçiriyor. Öte yandan siviller Azerbaycan ordusunun Karabağ’ı alabilmesi için Kur'an-ı Kerim okuyarak, dualar ediyor.

Savaşın başladığı günden berri sığınaklarda kaldıklarını belirten Eldar Şamilov, “3 yıldır Terter kentinin bu bölgesinde kalıyoruz. 27 Ekim’de savaş başladıktan bu yana hiç bir yere gitmedik, burada sığınaklarda yaşıyoruz. Burada şartlar şükürler olsun iyi durumda. Hiç bir zorluğumuz yok. Sonuna kadar burada dayanacağız, yaşayacağız. Ulusumuz, dayanıklı bir ulus. Cumhurbaşkanımız Sayın İlham Aliyev’in de dediği gibi; Şaklaban Paşinyan bizim topraklarımızdan çıksın. Bizim iyi, güçlü, şanlı ordumuz var. Allah onların yardımcısı olsun. İlham Aliyev'e can sağlığı versin. Karabağ Azerbaycandır. Karabağ uğrundan vuruşuyoruz. Topraklarımızı işgalden kurtaracağız” diye konuştu.

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