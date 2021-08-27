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Yaşam Tam 30 kilo! Amatör balıkçının ağına takıldı
Yaşam

Tam 30 kilo! Amatör balıkçının ağına takıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde amatör balıkçı Volkan Ateş, olta ile 30 kilo ağırlığında Akya (kuzu) balığı yakaladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 12:33:00 -
Tam 30 kilo! Amatör balıkçının ağına takıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde amatör balıkçı Volkan Ateş, olta ile 30 kilo ağırlığında Akya (kuzu) balığı yakaladı. Ateş'in balığı oltayla çekme anı arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Serik'e bağlı Boğazkent Mahallesi'nde arkadaşıyla balıktutmak için tekneyle denize açılan Volkan Ateş, jigging (oltaya takılan yalancı balıkla avcılık) tekniğiyle oltasını denize attı. Bir süre sonra oltasına balık takıldığını fark eden Ateş, hemen makarayı sarmaya başladı. Volkan Ateş, yaklaşık yarım saat boyunca mücadele ettiği balığı tekneye çekmeyi başardı.

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