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Dünya Tam 3 bin senelik olduğu düşünülüyor! Evinin önünde bulduğu taş binlerce yıllık sırrı açığa çıkardı
Dünya

Tam 3 bin senelik olduğu düşünülüyor! Evinin önünde bulduğu taş binlerce yıllık sırrı açığa çıkardı

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Tam 3 bin senelik olduğu düşünülüyor! Evinin önünde bulduğu taş binlerce yıllık sırrı açığa çıkardı

Mısır’ın Nil Deltası’ndaki Behbeit el-Hagar köyünde bir kişinin evinin önünde fark ettiği yazılı taş arkeolojik keşfin kapısını açtı.

Mısır’ın Nil Deltası’ndaki Behbeit el-Hagar bölgesinde yürütülen kazılarda II. Ramses dönemine ait önemli buluntular ortaya çıkarıldı. Bir evin önünde fark edilen yazılı taşın ardından başlatılan çalışmalarda, yaklaşık 8,5 metre yüksekliğinde olduğu değerlendirilen dev bir kraliyet heykeline ait baş, ikinci bir heykel ve hiyeroglifli granit blok bulundu.

 

Evinin önündeki taşı yetkililere bildirdi

Keşif, Mısır’ın Gharbia bölgesindeki Behbeit el-Hagar köyünde başladı. Bir kişi, evinin önündeki kendisine ait arazide çalışırken üzerinde yazılar bulunan bir taşla karşılaştı. Taşı bulunduğu yerden çıkarmak yerine yerel tarihi eser yetkililerine haber verdi. Bunun üzerine bölgede kurtarma kazısı başlatıldı. Çalışmalar ilerledikçe ilk bulunan taşın çok daha büyük bir arkeolojik alanın parçası olduğu anlaşıldı.

 

Dev heykel başı II. Ramses’e ait çıktı

Kazılarda iki büyük kraliyet heykeline ait kalıntılar bulundu. Bunlardan birinin başı ve heykelin arka bölümüne ait parçalar gün yüzüne çıkarıldı. Arka sütun üzerindeki hiyerogliflerde II. Ramses’in Horus adı olan “Hor Ka Nakht Mery Maat” ifadesi tespit edildi. Bu yazıt, heykelin MÖ 1279-1213 yılları arasında hüküm süren II. Ramses’e ait olduğunu ortaya koydu. Başın büyüklüğünden hareketle yapılan hesaplamalarda, heykelin kaidesiyle birlikte yaklaşık 8,5 metre yüksekliğe ulaşmış olabileceği belirlendi.

 

İkinci bir dev heykel daha bulundu

Aynı bölgede yaklaşık 2,40 metre uzunluğunda korunmuş ikinci bir kraliyet heykeli de ortaya çıkarıldı. Heykelin bacakları ve kaidesi günümüze ulaşmazken yüz bölümü ile firavunların kullandığı çizgili “nemes” başlığı belirgin şekilde görülebiliyor. İki heykelin birbirine büyük ölçüde benzemesi nedeniyle ikinci eserin de II. Ramses’i tasvir ediyor olabileceği düşünülüyor. Ancak bu konuda henüz kesin bir sonuca ulaşılmış değil.

 

Hiyeroglifli granit blok da ortaya çıktı

İkinci heykelin yaklaşık bir metre kuzeyinde pembe granitten yapılmış, yaklaşık 1,30 metre uzunluğunda başka bir blok bulundu.Üzerindeki hiyerogliflerde II. Ramses’in “Yukarı ve Aşağı Mısır’ın Kralı” ve “Ra’nın Oğlu” unvanlarının yer aldığı belirlendi. Peş peşe ortaya çıkarılan bu parçalar, bölgede bir dönem büyük kraliyet anıtlarının bulunduğuna işaret ediyor.

 

Kazılar devam ediyor

Araştırmacılar şimdi heykellerin ilk yapıldıkları yerde mi bulunduğunu, yoksa daha sonraki dönemlerde başka bir noktadan buraya mı taşındığını belirlemeye çalışıyor. Kazıların genişletilmesiyle bölgede II. Ramses döneminden kalan başka mimari yapıların bulunup bulunmadığı da araştırılacak. Yetkililer, ilk taşı fark ettikten sonra müdahale etmeyip durumu bildiren bölge sakinine de tarihi mirasın korunmasına yaptığı katkı nedeniyle teşekkür etti.

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