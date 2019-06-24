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Tam 25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması geçirdi

Manisa’da yaşayan 56 yaşındaki Nail Yavuz, 2007 ile 2019 yılları arasında 25 defa kalp krizi, 3 beyin kanaması ve 2 kez felç geçirirken hayatını keçi sütüne ve zeytinyağına borçlu olduğunu ifade etti.

24 Haziran 2019 Pazartesi 13:40
Tam 25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması geçirdi

Manisa’da yaşayan 56 yaşındaki Nail Yavuz, 2007 ile 2019 yılları arasında 25 defa kalp krizi, 3 beyin kanaması ve 2 kez felç geçirirken hayatını keçi sütüne ve zeytinyağına borçlu olduğunu ifade etti.


Manisa’nın Soma ilçesinde yaşayan doğal gaz ve telekom ustası Nail Yavuz’un 2007 yılında başlayan sağlık sorunları 2019 yılına kadar devam etti. Bu süre içersinde defalarca ölümle burun buruna gelen Yavuz’un 4 kez duran kalbi tekrar çalışarak doktorları bile şoka uğrattı. Defalarca ölümle burun buruna gelen Yavuz, "2007 ile 2019 yılları arasında 25 kalp krizi geçirdim. Bunların dışında 3 beyin kanaması, 2 felç, sağ ayağında damar yok, 2009 yılında bacak damarlarım tıkanarak yapay damar takıldı. Kalbimde 5 stent ve pil takılı. Kalbim durduğunda pil devreye giriyor.Doktorların söylediğine göre 4 sefer ölmüşüm. Hatta bir seferinde öldü diye bırakılmışım. 2 saat sonra kendime geldiğimde doktorun yakasına elimi vurduğumda doktor şok geçirdi" dedi.



"Tansiyonum 33’ü gördü"


Tansiyonunun 23’ten aşağı düşmediğini ifade eden Yavuz, "İstanbul Siyami Hersek Kalp Damar Hastanesi, Bursa Çekirge Devlet Hastanesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Trabzon Haçka Devlet Hastanesinde tedavi gördüm. Gittiğim hastanelerde beklemeden tedavi görüyorum. Kalp krizi artık benim için yüklü bir tırın üzerinden geçtiği şeklinde görüyorum. Yıllardır tansiyon hastalığım var. Tansiyonum 23’den aşağı düşmüyordu. Tansiyonum en yüksek 33/23’e kadar çıktı. Doktorlar müdahale ederken sağ ayağımda damar tıkanıklığından dolayı şiddetli ağrım vardı. Bacağım ile ilgilenilmesini istedim" diye konuştu.



"Hayatımı keçi sütü ve zeytinyağına borçluyum"


Hayatını organik beslenmeye bağlayan Yavuz şunları söyledi:


"Hayatta olmamı keçi sütüne ve zeytin yağı ile beslenmeme bağlıyorum. Doğduktan 15 yaşına kadar keçi sütü ile beslenmişim. Organik beslendim. Keçi sütü şimdi pahalı olduğu için alma gücüm yok. Kalbimde pil olması nedeni ile Yüksek Gerilim hatları, X-Ray cihazlarından geçmem, elektronik cihaz kullanmam yasak. Telefonu doktor kontrolünde kullanıyorum. Günde 16 ilaç kullanıyorum. Sağlık ocağına ilaç yazdırmaya gittim. Doktor ’Sen nasıl yaşıyorsun bu ilaçlarla ölmen gerekirdi. Bu ilaçları bünye kaldırmaz’ dedi. ’Takdiri ilahi’ dedim."



"En büyük hastalık stres"


Soma’nın havasının kirli olduğunu belirten ancak memleket özleminden dolayı Soma’da olduğunu söyleyen Yavuz Somalılara ise tavsiyelerde bulundu. En büyük hastalığın stres olduğunu belirten Yavuz, "Sağlığınıza dikkat edin. Sağlık gibisi yok. En büyük yaşam kaynağı sağlık. En büyük hastalık stres" dedi.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 13:40
  1. doğa

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