Tam 200 kişi... HDP'den istifa edip AK Parti'ye geçtiler!

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde HDP'ye üye 200 kişi toplu olarak AK Parti'ye geçti. AK Parti'ye geçen Daban ailesi fertlerini ziyaret eden AK Parti Sur İlçe Başkanı Murat Unat, törenle partiye katılanlara rozetlerini taktı. Ziyaret sırasında Daban ailesinden AK Parti'ye katılanlara görevliler tarafından üye kayıt formu verildi. Yapılan üye işlemlerinin ardından aile fertlerine rozetleri takıldı.

Sabah'ın aktardığına göre, törende konuşan Unat, 'AK Partiye hoş geldiniz' diyerek, birlikte daha iyi hizmetlere imza atacaklarını dile getirdi. "Sur ilçemizin sakinleri ve Yenievler Mahallemizin kalkınması, refahı, huzuru ve bilumum beklentilerinin temin edilmesi için hep birlikte gönül birliğiyle gayret edip çalışacağız" diyen Unat, şunları söyledi:

"İlçemize, mahallemize hizmet için hep birlikte hizmetkâr olup daha güçlü olacağız. AK Parti, kuruluşundan bugüne, her daim gücünü, kudretini bürokratik ve hegemonik yapılardan değil, sizden, yani halktan, sandıktan, sokaktan almış ve almaya devam ediyor. Yenievler Mahallemizde çoğunlukla ikamet eden Daban ailesinin AK Parti Sur ilçe teşkilatına katılımlarından dolayı şahsım, partim ve teşkilatım adına kendilerine teşekkür ediyorum. Partinize, evinize tekrar hoş geldiniz, sefalar buyurdunuz."