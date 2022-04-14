Tam 2 bin 200 yıllık parşömenleri tekrar canlandırıyorlar!

Turizm sektöründe faaliyet gösteren Meltem Demirel, Bergama'nın önemli kültürel değeri parşömenin yaşatılması için çalışma yapan Macit Gönlügür'ün iş ilanına başvurarak 2014 yılında bu zanaatla tanıştı.

Parşömenin tüm yapım aşamalarında ustalaşmak isteyen Demirel, son karatabak ustası olarak bilinen ve bir süre önce Cumhurbaşkanlığı tarafından "Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödülü"ne de layık görülen İsmail Araç'ın çıraklığını yaptı.

Meltem Demirel ve 2018 yılında "çıraklığa kabul ettiği" eşi Sinan Demirel, evlerinin çatı katına parşömen atölyesi kurdu.

Oğlak derisini, orijinaline sadık kaldıkları yöntemlerle bir yazı ve resim aracına dönüştüren çift, hediyelik eşya olarak ürettikleri parşömenleri Bergama'daki turistik merkezlerin yanı sıra internet üzerinden pazarlamaya başladı.

Siparişe göre antik yazı ve resimlerin yanı sıra dijital baskı yöntemiyle farklı görsellerin işlenebildiği parşömen, dış pazarda büyüklüğüne göre 20 ile 50 avro arasında değişen fiyatlarda alıcı buluyor.