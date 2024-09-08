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Gündem Tam 19 gün oldu! Narin Güran nerede? Arama çalışmalarında son durum...
Gündem

Tam 19 gün oldu! Narin Güran nerede? Arama çalışmalarında son durum...

Yeniakit Publisher
2024-09-08 09:44:00 -
Tam 19 gün oldu! Narin Güran nerede? Arama çalışmalarında son durum...

Narin Güran’ı arayan ekipler 19 gündür bölgede bir iz ararken, kayıp Narin’e ilişkin yeni ihbarlar gelmeye devam ediyor. Arama çalışmaları devam ederken Narin'in ailesi, cezaevindeki amcasını ziyaret etti.

21 Ağustos 2024 tarihinde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki evinden çıkan ve Kuran Kursu'na giden Narin Güran geri dönmedi.

8 Yaşındaki Güran'ın eve dönmemesinin akabinde telaşlanan ve köylülerle aramaya çıkan aile, bir ize rastlamadı.

Ailenin ve köylülerin telaşlanması ve haber vermesi üzerine bölgeye gelen ekipler, 19 gündür Narin Güran'ı arıyor.

Önce ağabeyi ardından annesi ve son olarak da amcası gözaltına alınan Güran'dan haber yok.

Bir yandan ekiplerin araması bir yandan da soruşturma devam ederken, küçük kızla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

Narin'in anne ve babasının, soruşturma kapsamında tutuklanan amcayı ziyaret ettiği öğrenildi.

NARİN'İN DNA'SININ BULUNDUĞU ARAÇ GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan Narin Güran'ın tutuklanan amcası Salim Güran'a ait olan ve Narin'in DNA izleri bulunan araç kriminal inceleme için Van'a götürüldü.

Sökülen ön yan koltuğun altında da DNA bulgusuna rastlanırken araç da ilk kez görüntülendi.

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