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Yerel Tam 1000 gündür dikilip maaş alıyorlar
Yerel

Tam 1000 gündür dikilip maaş alıyorlar

Yeniakit Publisher
2023-09-30 15:31:00 -
Tam 1000 gündür dikilip maaş alıyorlar

Günlerini protestoyla geçiren Boğaziçi Üniversitesi'ndeki akademisyenler, bilim üretmek yerine tam bin gündür ayakta dikilip eylemlerini devam ettiriyor.

Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyenlerin eylemi sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rektör olarak Melih Bulu'yu atamasıyla birlikte akademisyenler 2021 yılında eyleme başladı.

Eyleme başlayan Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri, Bulu'nun istifa etmesini ve rektörün seçimle belirlenmesini talep etti.

Bunun ardından üniversiteye önce vekaleten, ardından yeni rektör olarak atanan Prof. Dr. Naci İnci de akademisyenler tarafından protesto edildi.

Boğaziçi'ndeki akademisyenlerinin dikilme eylemi

Akademisyenler, her iş gününde olduğu gibi cübbelerini giyip, üniversite bahçesinde protestolarını sürdürüyor.
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2 yıldan fazla süredir yapılan eylemler, bininci gününe girdi.

Rektörlük binasına bininci günde de sırtlarını dönen Boğaziçili akademisyenler, “1000 kere söyledik, Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz.” dedi.

Öte yandan akademisyenlerin her gün yaptığı eylemlerin beraberinde, üniversitenin başarı sıralaması da düşmeye devam ediyor.

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