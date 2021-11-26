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Gündem Tam 1 milyon değerinde altın! Kendi elleriyle teslim etti
Gündem

Tam 1 milyon değerinde altın! Kendi elleriyle teslim etti

Samsun'da kimliği belirsiz dolandırıcılar, yaşlı bir kadını kandırarak 1 milyon lira değerindeki altınlarını alarak ortadan kayboldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 12:45:00 -
Tam 1 milyon değerinde altın! Kendi elleriyle teslim etti

Samsun'da kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıların tuzağına düşen yaşlı kadın piyasa değeri 1 milyon lira olan altınlarını elden teslim ederek dolandırıldı.

Samsun'da kimliği belirsiz dolandırıcılar kendilerini polis olarak tanıtıp telefonla aradıkları 81 yaşındaki G.K. adlı yaşlı kadını korkutup kandırdı.

Yaşlı kadının evine giden dolandırıcılar piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 1 adet beşibirlik altın, 2 adet Atatürk armalı altın, 2 adet 500'lük Reşat altın, 2 adet Reşat armalı altın, 2 adet Reşat altın, 3 adet Ata lira, 1 adet yarım altın, 32 adet çeyrek altın, 9 adet Ata arma altın, 18 adet yarım Ata altın, 11 adet yaklaşık 150 gram olan altın bilezik, 1 adet yaklaşık 40 gram olan altın hazır bilezik, 2 adet taşlı altın yüzük, 1 çift altın kol düğmesi ve 1 adet altın antik gerdanlığı alıp kaçtı.

Dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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