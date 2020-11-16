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Dünya Tam 1 milyon çocuk koronavirüse yakalandı
Dünya

Tam 1 milyon çocuk koronavirüse yakalandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), koronavirüs salgınında 1 milyondan fazla çocuğun virüse yakalandığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 22:03:00 -
Tam 1 milyon çocuk koronavirüse yakalandı

Amerikan Pediatri Akademisi ve Çocuk Hastanesi Derneği tarafından yapılan ortak açıklamada, salgının başından 12 Kasım'a kadar toplam 1 milyon 39 bin 464 çocuğun Kovid-19'a yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, son bir haftada ise 111 bin 946 çocukta yeni pozitif vaka tespit edildiği bildirildi.

Amerikan Pediatri Akademisi Başkanı Dr. Sally Goza, sayıyı "şaşırtıcı ve trajik" bulduğunu ve daha önce böylesi bir virüs patlaması görmediklerini ifade etti.

Johns Hopkins Üniversitesine göre ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 11 milyonu geçti.

Eyaletlerin çoğu, salgının yayılmasını azaltmak için yeni kısıtlamalar getirmeye başladı.

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