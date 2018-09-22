Talisca'dan 2 gol 1 asist

Beşiktaş'tan ayrılarak Çin'in GZ Evergrande takımına trasnfer olan Anderson Talisca, müthiş bir sezon geçiriyor. Ligde attığı gollerde Çin'de fenomen haline gelen Talisca, takımının Jiangsu Suning deplasmanında aldığı galibiyette 2 golle yine başroldeydi.

İlk yarısını 2-0 geride kapattıkları maçın ikinci yarısında adeta coşan GZ Evergrande, 2'si Talisca'dan olmak üzere 3 gol birden bularak muhteşem bir geri dönüşe imza attı. Talisca, 2 golün yanı sıra bir de asist yaparak takımının attığı 3 gole direkt katkı yaptı.

GZ Evergrande, Talisca ve Paulinho transferlerinin ardından yükselişe geçerek ligde Shangai SIPG'in ardından ikinciliğe yükselmişti.