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Talisca'dan 2 gol 1 asist

Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca harikalar yaratmaya devam ediyor.

22 Eylül 2018 Cumartesi 16:39
Talisca'dan 2 gol 1 asist

Beşiktaş'tan ayrılarak Çin'in GZ Evergrande takımına trasnfer olan Anderson Talisca, müthiş bir sezon geçiriyor. Ligde attığı gollerde Çin'de fenomen haline gelen Talisca, takımının Jiangsu Suning deplasmanında aldığı galibiyette 2 golle yine başroldeydi.

İlk yarısını 2-0 geride kapattıkları maçın ikinci yarısında adeta coşan GZ Evergrande, 2'si Talisca'dan olmak üzere 3 gol birden bularak muhteşem bir geri dönüşe imza attı. Talisca, 2 golün yanı sıra bir de asist yaparak takımının attığı 3 gole direkt katkı yaptı.

GZ Evergrande, Talisca ve Paulinho transferlerinin ardından yükselişe geçerek ligde Shangai SIPG'in ardından ikinciliğe yükselmişti.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 16:39
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