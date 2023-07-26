Talisca Süper Lig'e geri dönüyor

Bir dönem Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla gösterdiği performansla iz bırakan Talisca, Al-Nassr'da kariyerine devam ediyor. Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde adından sıklıkla söz ettiren Talisca, taraftarların da sevgilisi haline gelmişti.

Süper Lig'e damga vurmuştu

Süper Lig'e damga vuran yabancı futbolcular arasında yerini alan Brezilyalı yıldız, 16/17 ve 17/18 sezonları arasında siyah-beyazlı formayı giydi. Kara Kartal formasıyla hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Lig'de golleriyle ön plana çıkan Brezilyalı yıldız, toplamda 80 maçta forma giydi. 80 maçta 37 gol ve 14 asist yapan Talisca, 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Yeni adresi belli oluyor

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca'nın gelecek sezon Türkiye'ye gelme ihtimalinin güçlü olduğu iddia edildi.

Beşiktaş'ın hayali de 29 yaşındaki oyuncuyu geri döndürmek ama ekonomik koşulları Siyah-Beyazlılar için fazlasıyla zorlayıcı.

Fenerbahçe harekete geçti

Ancak Al-Nassr'ın, Talisca'yı göndermek istemesi, Fenerbahçe'yi harekete geçirdi.

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Yakın takibe alındı

Sarı-Lacivertliler, Sambacı'nın durumunu yakın takibe aldı. Kadrosuna yeni yabancı yıldızlar almak isteyen Suudi ekibi, kontenjan sıkıntısı yaşadığı için Talisca ile yolları ayırmayı planlıyor.

Kiralayacaklar

Fenerbahçe, yıldız futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamayı planlıyor.

Eğer transfer kiralık olarak gerçekleşirse, maaşının bir kısmını Al-Nassr'ın ödemesi de gündeme gelebilir.

Kaynak: Sabah