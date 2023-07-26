  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'Eş değiştirme' rezaletine tepki yağmıştı! 'Şarküteri' olarak görünen mekanın kapısına kilit vuruldu

Suudi Arabistan'a AKINCI ihraç edilmişti: Kazanılan miktar Maşallah dedirtti!

Dev banka iflas etti! Bir dönem büyük bir şirketti: Duyan herkes şaşıracak! Milyonlarca müşterisi mağdur oldu

Mustafa Sarıgül'e saldırı! 'Alacak verecek meselesi iddiası'

İtalya üreticiden Türkiye'ye tarihi teklifi geldi: Türkiye'de alüminyum döküm üreticileri arıyor! Talep yağıyor

Fuarda 16 farklı TüMOSAN ürünü sergileniyor! TÜMOSAN Marin Motorları 2023 IDEF Fuarı’na damga vurdu

HÜDA PAR'a kanlı saldırıda Sacit Pişkin'n öldüren zanlının aciz savunması!

Halk TV'ye sansür uygulayan Kılıçdaroğlu'ndan pişkin açıklama

Rezalet ki ne rezalet! Bu spor falan değil, düpedüz küstahlık! Erdoğan’a şok sözler

Büyük müjde! Annelere 15 bin lira verilecek! İşte şartlar ve yapılması gerekenler
Spor Talisca Süper Lig'e geri dönüyor
Spor

Talisca Süper Lig'e geri dönüyor

Yeniakit Publisher
2023-07-26 00:48:00 -
Talisca Süper Lig'e geri dönüyor

Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca'yı kiralamak istediği iddia ediliyor.

Bir dönem Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla gösterdiği performansla iz bırakan Talisca, Al-Nassr'da kariyerine devam ediyor. Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde adından sıklıkla söz ettiren Talisca, taraftarların da sevgilisi haline gelmişti.

Süper Lig'e damga vurmuştu

Süper Lig'e damga vuran yabancı futbolcular arasında yerini alan Brezilyalı yıldız, 16/17 ve 17/18 sezonları arasında siyah-beyazlı formayı giydi. Kara Kartal formasıyla hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Lig'de golleriyle ön plana çıkan Brezilyalı yıldız, toplamda 80 maçta forma giydi. 80 maçta 37 gol ve 14 asist yapan Talisca, 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Yeni adresi belli oluyor

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca'nın gelecek sezon Türkiye'ye gelme ihtimalinin güçlü olduğu iddia edildi.

Beşiktaş'ın hayali de 29 yaşındaki oyuncuyu geri döndürmek ama ekonomik koşulları Siyah-Beyazlılar için fazlasıyla zorlayıcı.

Fenerbahçe harekete geçti

Ancak Al-Nassr'ın, Talisca'yı göndermek istemesi, Fenerbahçe'yi harekete geçirdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yakın takibe alındı

Sarı-Lacivertliler, Sambacı'nın durumunu yakın takibe aldı. Kadrosuna yeni yabancı yıldızlar almak isteyen Suudi ekibi, kontenjan sıkıntısı yaşadığı için Talisca ile yolları ayırmayı planlıyor.

Kiralayacaklar

Fenerbahçe, yıldız futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamayı planlıyor.

Eğer transfer kiralık olarak gerçekleşirse, maaşının bir kısmını Al-Nassr'ın ödemesi de gündeme gelebilir.

Kaynak: Sabah

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye geliştirdi: KIZILELMA, ANKA-3 o sınıftaki İHA'ları uçuracak belli oldu! Heyecanlandıran açıklama
Teknoloji

Türkiye geliştirdi: KIZILELMA, ANKA-3 o sınıftaki İHA'ları uçuracak belli oldu! Heyecanlandıran açıklama

Türkiye'nin geliştirdiği en güçlü motor için heyecanlandıran açıklama: Bir ilk yaşandı! TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), geliştirdiği yerli ve ..
Dev banka iflas etti! Bir dönem büyük bir şirketti: Duyan herkes şaşıracak! Milyonlarca müşterisi mağdur oldu
Ekonomi

Dev banka iflas etti! Bir dönem büyük bir şirketti: Duyan herkes şaşıracak! Milyonlarca müşterisi mağdur oldu

Küresel ekonomik kriz şirketlerin iflasını beraberinde getirirken yeni haber şok etkisi yaptı. Bir döneme adeta damga vuran ve milyonların z..
Son dakika haberi: BM'den flaş kutsal kitap kararı! İlgili flaş karar, kabul etti
Gündem

Son dakika haberi: BM'den flaş kutsal kitap kararı! İlgili flaş karar, kabul etti

Son dakika: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'dan önemli karar: Kutsal kitaplara yönelik şiddeti uluslararası hukukun ihlali olarak tanıyan k..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23