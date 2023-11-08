Talisca şov yaptı
Asya Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Al-Nassr deplasmanda Al-Duhail'i 3-2 mağlup etti.
Asya Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. haftasında Al-Nasrr deplasmanda Al-Duhail'i 3-2 mağlup etti.
Al-Nassr'a galibiyeti getiren golleri 27, 37 ve 65. dakikalarda Anderson Talisca attı. Al-Duhail'in gollerini ise 8 ve 80. dakikalarda Coutinho kaydetti.
Bu sonucun ardından Al-Nassr puanını 12'ye yüksetti ve gruptan çıkmayı garantiledi. Al-Duhail ise 1 puanda kaldı.
Öte yandan Al-Duhail takımında 86. dakikada oyuna dahil olan Khalid Muhammed 90+2. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.
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