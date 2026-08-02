Talisca sezona yine golle başladı: Perdeyi açtı, seriyi bozmadı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, yeni sezon öncesi formunu koruduğunu gösterdi. 32 yaşındaki tecrübeli hücum oyuncusu, Gornik Zabrze ile yapılan iki hazırlık karşılaşmasında da rakip fileleri havalandırarak gollerine kaldığı yerden devam etti.

Talisca yeni sezona da gollerle başladı. 32 yaşındaki deneyimli futbolcu Gornik Zabrze ile oynanan iki maçta da birer kez ağları sarstı.

Anderson Talisca, adından söz ettirmeye devam ediyor. Deneyimli futbolcu, skor katkısıyla Fenerbahçe'nin ön plana çıkan isimlerinden biri.

İleri uçta forma giyen Talisca, geçen sezon takımın en golcü oyuncusu oldu. 45 maçta görev yapan Brezilyalı futbolcu, 27 kez ağları sarsarken, 5 de gol pası verdi.

En skorer sezonunu 2023-2024 sezonunda Al-Nassr formasıyla geçiren deneyimli forvet, 26 kez gol sevinci yaşadı.

Talisca, İsmail Kartal yönetiminde sezona iyi bir giriş yaptı. 32 yaşındaki futbolcu, Gornik Zarbze maçlarında santrfor olarak forma giydi.

Brezilyalı oyuncu, attığı birer golle Şampiyonlar Ligi yolunda temsilcimizi bir üst tura taşıdı.

Zaman zaman ismi transfer haberleriyle anılan Talisca için gelen resmi bir teklif bulunmuyor. Yabancı futbolcu kuralı nedeniyle takımdaki geleceği merak konusu olan Talisca, Fenerbahçe'de forma giymekten mutlu olduğunu her fırsatta dile getiriyor.