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Yaşam Talimat verildi! Temassız ödemelerde yeni dönem
Yaşam

Talimat verildi! Temassız ödemelerde yeni dönem

Temassız kartların güvenli kullanımına ilişkin yeni karar alındı. Şifreli ilk alışverişten sonra temassız ödemeye devam edilecek.

Yeniakit Publisher
2023-02-16 11:14:00 -
Talimat verildi! Temassız ödemelerde yeni dönem

Temassız kartların güvenli kullanımı amacıyla BDDK kararıyla ilk ödemede şifre kullanılması mecburiyeti getirildi. Müşteriler, kart şifresiyle gerçekleştirdikleri ilk ödemeden sonra alışverişlerine temassız olarak devam edebilecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), temassız kartların müşteri bilgisi dışında kullanımının engellenmesi için ilk işlemlerde şifre girilmesinin sağlanması yönünde bankalara talimat verdi.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ödemeleri güvence altına almak amacıyla kredi kartı ile temassız ödeme için yeni karar alındı.

Buna göre, müşteriler ilk alışverişlerinde kart şifresini girecek. Şifreli işlemden sonra kartlı ödemelerde temassız alışverişler yapılmaya devam edecek.

Bankalar SMS ile bilgi verdi

Konuyla ilgili bankalar kart kullanıcılarını SMS ile bilgilendirdi. SMS’te öncelikli işlemin kart şifresiyle yapılacağı, sonrasında güvenli alışveriş için temassız ödemelerin devam edeceği belirtildi.

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