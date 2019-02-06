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Talimat verildi! Okul deposunda yaşam mücadelesi veren Cevdet dedeye yardım eli

Bursa'nın İnegöl ilçesinde atıl durumdaki okulun harabe deposunda yaşamaya çalışan 88 yaşındaki Cevdet Acar, İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü'nün talimatıyla huzurevine yatırılacak.

06 Şubat 2019 Çarşamba 18:44
Talimat verildi! Okul deposunda yaşam mücadelesi veren Cevdet dedeye yardım eli

Bursa’nın İnegöl ilçesinin kırsal Hasanpaşa Mahallesi'nde harabe okul tuvaletinde yaşam mücadelesi veren Cevdet Acar’a (88) yardım eli uzatıldı. Kaymakam Şükrü Görücü, Acar'ı ziyaret ederek, huzurevine yatırılması için talimat verdi.



25 sene önce eşini kaybeden ve kırsal Hasanpaşa Mahallesi'nde ikamet eden 4 çocuk babası Cevdet Acar, 3 yıldır tek başına yaşıyor. Mahalle Muhtarı Suat Karakaya, atıl vaziyetteki okul binasının bir kısmında 3 yıl önce Acar için yer oluşturdu. Başvurulara rağmen daha önce huzurevine alınmadığı iddia edilen Acar, 3 yıl boyunca barakada yaşam mücadelesi verdi.



İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İnegöl Hizmet Müdürü Serpil Noyan ile birlikte giderek yaşlı adamı ziyaret etti. Acar'ın yaşadığı yeri gören Kaymakam Şükrü Görücü, huzurevine yatırılması için talimat verdi. Kaymakam Şükrü Görücü, "Dedemizi ziyaret ettik. İlçemizde fakir, garip, öksüz, yetim hepsinin yanındayız. Devlet olarak bakma sorumluluğumuz var. Biz nerede yardıma muhtaç varsa ulaşmak durumundayız. Bugün de dedemizi ziyaret ettik. İnşallah en kısa zamanda dedemizi rahata kavuşturacağız" dedi.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 18:44
  1. Bursa
  2. İnegöl
  3. Cevdet Acar
  4. okul deposunda yaşayan yaşlı adam
  5. Cevdet Dedeye yardım eli
  6. İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü

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