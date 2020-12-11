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Teknoloji Talimat verildi: Kalıcı olarak Ay ve Mars'a gideceğiz
Teknoloji

Talimat verildi: Kalıcı olarak Ay ve Mars'a gideceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, ulusal uzay politikası kapsamında, özel sektör ve uluslararası ortaklarla Mars'a gidiş hazırlıkları için Artemis programı kapsamında kalıcı olarak Ay'a dönüş planı yaptığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 22:01:00 -
Talimat verildi: Kalıcı olarak Ay ve Mars'a gideceğiz

Beyaz Saray, ABD Ulusal Uzay Politika Belgesi'ni yayımladı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Trump, ülkesinin uzaydaki menfaatlerini ileri taşımak üzere yönetimine ABD'nin "rakipsiz öncü potansiyelinin" önünü açma talimatı verdiğine dikkati çekti.

ABD'nin uzaya astronot gönderme kabiliyetini modernize ettiğini belirten Trump, "Artemis programımız kapsamında, ABD, Ay'a bu sefer kalmak üzere dönmek ve ABD'nin bir sonraki macerası olan Mars'a büyük zıplayış için hazırlık yapmak üzere özel sektör ve uluslararası arası ortaklarla çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Trump, ulusal uzay politikasının ABD Ulusal Güvenlik Belgesi'ne de uyum sağlayacak şekilde uzaydaki menfaatlerine yönelik muhtemel saldırılara karşı koymanın yollarını da çizdiğini belirtti.

ABD lideri, "Bu politika kapsamında, ABD uzaydaki menfaatlerimizi ileri taşıyacak ve insanoğlunun Ay, Mars ve ötelerinde kalıcı olarak kalacağı bu yeni döneme liderlik edecektir." dedi.

ABD geçen yıl Uzay Kuvvetleri Komutanlığını kurmuştu. Söz konusu komutanlığın başta Çin ve Rusya'nın uzaydaki girişimlerine karşı kurulduğu ifade edilmişti.

Çin de geçen hafta Ay'ın karanlık yüzüne Chang'e 4 adlı robotik mekiğini parça toplamak üzere gönderdiğini duyurmuştu.

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