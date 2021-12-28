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Siyaset Talimat Kandil'den icraat CHP'den! HDP'ye düşen aracı olmak!
Siyaset

Talimat Kandil'den icraat CHP'den! HDP'ye düşen aracı olmak!

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da sık sık dile getirdiği 'erken seçim' çağrısına dair CHP liderine teklif götürdüklerini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-12-28 19:58:00 - 2021-12-28 20:24:16

yeniakit.com.tr

Talimatlarını Kandil'den alan PKK'nın siyasi uzantısı HDP, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na erken seçim teklifi yaptıklarını açıkladı.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, bugün Ali Babacan'ın genel başkanlığını yürüttüğü DEVA Partisi'ne ziyarette bulundu. HDP heyetinin ikinci durağı ise CHP oldu. Buldan ve Sancar, CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu tarafından ağırlandı.

CHP ve HDP basına kapalı görüşme gerçekleştirdi

Basına kapalı bir şekilde gerçekleştirilen görüşmenin ardından parti genel başkanları ortak açıklamada bulundu.

Bu neyin gizemi? 'Şeffaflık' diye tepinen Kılıçdaroğlu, HDP ile kapalı kapılar ardında görüşüp sorulardan kaçtı!
Bu neyin gizemi? 'Şeffaflık' diye tepinen Kılıçdaroğlu, HDP ile kapalı kapılar ardında görüşüp sorulardan kaçtı!

Siyaset

Bu neyin gizemi? 'Şeffaflık' diye tepinen Kılıçdaroğlu, HDP ile kapalı kapılar ardında görüşüp sorulardan kaçtı!

Kılıçdaroğlu'na 'erken seçim' teklifi

Yapılan açıklamada görüşmelerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi. HDP ve CHP bu görüşme ile 'kirli ittifak'ın sürdüğünü gösterirken, HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Kandil'den aldıkları talimatı Kılıçdaroğlu'na teklif ilettiklerini bildirdi.

Buldan yaptığı açıklamada, CHP liderine TBMM'ye sunmayı planladıkları ortak önerge ile 'erken seçim' isteme talebini gündeme getirmeyi teklif ettiklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun da sık sık dile getirdiği 'erken seçim' çağrısının HDP ağzıyla Kandil tarafından da istenilmesi, 'Talimat Kandil'den icraat CHP' yorumlarına neden oldu.

 

 

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