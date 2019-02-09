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Talimat Erdoğan'dan geldi! Bakan Dönmez'den ucuz elektrik müjdesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde "AK Parti İlçe Başkanlığı İstişare Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, ucuz elektrik kullanımıyla ilgili müjdeli haberi verdi.

09 Şubat 2019 Cumartesi 16:33
Talimat Erdoğan'dan geldi! Bakan Dönmez'den ucuz elektrik müjdesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla elektrikte "tarımsal sulama" isimli tarifenin "tarımsal faaliyetler" olarak değiştirileceğini açıkladı.

EPDK'nın ve bakanlığın bu konuda çalıştığını ve yakında müjdesinin verileceğini de belirten Bakan Dönmez, böylelikle tarımsal faaliyetlere yönelik elektrik tarifesinin içinde, hayvancılık başta olmak üzere bununla ilişkili konuların da yer alacağını söyledi.

Fatih Dönmez, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde "AK Parti İlçe Başkanlığı İstişare Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Bilecik Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği Başkanı Samet Kavakoğlu'nun kendisine enerji giderlerinin fazla olduğunu ilettiğini aktardı.

Kavakoğlu'nun bu konuya bir çözüm bulunup bulunamayacağını sorduğunu dile getiren Dönmez, şöyle devam etti:

Talimatı Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi

"Bir müjdemiz var o zaman. En son Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde (TOBB) bu tarımsal faaliyeti yapan girişimcilerden elektrik tarife grubunun değiştirilmesi önerisi geldi.

Sayın Cumhurbaşkanımız ve 4-5 bakan da oradaydı. Beni çağırdı ve 'Bu konuda bir şey yapabilir miyiz?' dedi. Hemen gerekli arkadaşlarla koordinasyon yaptık. 'Eğer siz talimat verirseniz yapabiliriz efendim' dedim. 'Yapın' dedi, yaptık. Şu anda konu, bir yönetmelik değişikliği kısmına kalmış oldu."

En kısa zamanda müjdeli haber açıklanacak

Bakan Dönmez, eskiden tarımsal sulama grubu sanayicilerinin, ticarethaneye göre daha düşük elektrik tarifesinden yaralandığını hatırlatarak, "Bu konuda bir çalışma yürüttük. Tarımsal sulama tarife grubunun adını 'tarımsal faaliyetler' olarak değiştiriyoruz. Tarımsal sulama da onun içinde. Tarımsal faaliyetler elektrik tarifesinin içinde, hayvancılık başta olmak üzere bununla ilişkili konular yer alıyor. EPDK ve bakanlığımız bu konuda çalışıyor. En kısa sürede bu müjdeyi somut olarak size vermiş olacağız. Hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 16:33
  1. Bilecik
  2. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
  3. Ucuz elektrik
  4. Tarımsal faaliyet
  5. ucuz elektrik müjdesi
  6. EPDK
  7. Recep Tayyip Erdoğan

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