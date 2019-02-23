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Talimat ByLock'tan... FETÖ'den Erdoğan'ı yargılama planı!

FETÖ'nün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yargılanmasına yönelik plana ilişkin sivil imamlarca Yüksek Mahkemedeki teröristlere verilen talimatlar, eski yüksek yargı mensuplarının FETÖ üyeliğinden yargılandığı dava dosyasına girdi.

23 Şubat 2019 Cumartesi 13:46
Talimat ByLock'tan... FETÖ'den Erdoğan'ı yargılama planı!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yargılanmasına yönelik plana ilişkin sivil imamlarca Yüksek Mahkemedeki örgüt mensuplarına verilen talimatlar, eski yüksek yargı mensuplarının FETÖ üyeliğinden yargılandığı dava dosyasına girdi.

Darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılandığı Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nde görülen davalarda, örgütün Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda (HSYK) nasıl yapılandığı ortaya çıktı.

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer Kara tarafından mahkemeye sunulan, eski Anayasa Mahkemesi üyesi Erdal Tercan hakkında 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istenen esas hakkındaki mütalaada, örgütün amaçlarına, Yüksek Mahkemedeki yapılanmaya yönelik tespitlerde bulunuldu.

Mütalaaya göre, örgütün yüksek yargıdan sorumlu sivil imamlığını "Tarık" kod adlı Ömer İnan yaptı. FETÖ'nün Anayasa Mahkemesi sorumlusunun ise eski Anayasa Mahkemesi raportörü "Salim" kod adlı Selami Er olduğu belirlendi.

Sivil imam İnan, örgüt talimatlarını Er aracılığıyla aralarında eski Anayasa Mahkemesi üyeleri Alparslan Altan ile Erdal Tercan'ın da bulunduğu örgüt üyelerine iletti.

Örgüt tarafından, bazı FETÖ üyelerinin tutuklandıktan sonra Anayasa Mahkemesine yaptığı "tutukluluğun hukuki olmadığı" iddialarını içeren bireysel başvurular takip edildi. Bu başvurularla ilgili talimatlar, örgütün şifreli haberleşme ağı "ByLock" üzerinden ulaştırıldı.

FETÖ'nün planı deşifre oldu

Ömer İnan ile Selami Er'in 2015'te ByLock'tan yaptıkları görüşme, FETÖ'nün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yargılanması için yaptığı planı deşifre etti.

Bu görüşmede, "CB'nin yargılanmasını Anayasa Mahkemesi açısından çalışmamız lazım. Başka taraftan cezacılar da çalışacak." ifadelerini kullanan sivil imam İnan, FETÖ'nün Anayasa Mahkemesi sorumlusu Er'e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yargılanmasına yönelik çalışma yapılması talimatını aktardı. Bu talimat, Er tarafından diğer örgüt mensuplarına iletildi.

Örgütün yapılanmasına, faaliyetlerine, yüksek yargıdaki çalışmalarına yönelik çeşitli tespitlere de yer verilen mütalaada, örgütün kuruluşundan itibaren, Türkiye'deki mevcut anayasal düzeni, TBMM'yi, hükümeti ortadan kaldırmak, bunların görevlerini yapmasını engellemek hedeflerine ulaşma isteğinin var olduğunun altı çizildi.

Öte yandan mütalaada, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin amacını gerçekleştirmek için de önceden hazırlık yaptığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 13:46
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  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. FETÖ
  4. Erdoğan'ı yargılama planı

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