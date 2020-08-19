“Talimat” ABD’den saldırı muhalefetten

Biden’ın talimatı sonrası, başta anamuhalefet partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte terörist elebaşıları da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik “yıkım planını” başlattıkları ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu ve terör elebaşıları Erdoğan’a yönelik aynı dili kullanmaya başladılar.

Türkiye’nin bekası için yedi düvelle sahada ve masada mücadele veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti iktidarını devirmek için kirli oyunlara alet olan muhalefet kanadı ABD’li Joe Biden’ın sözleriyle deşifre oldu. Biden’ın ocak ayında yaptığı açıklamayla eşzamanlı olarak gelen “yıkım” söylemleri, günümüzde anlam kazandı.

Eşzamanlı saldırı

Skandal plan, ABD eski Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Joe Biden’ın ocak ayında sarf ettiği ancak günümüzde kamuoyuna yansıyan sözleriyle ifşa oldu. ABD’li Biden’ın “Türk muhalif liderler Erdoğan’ı yenmeli” diyerek başladığı sözlerini, “Bu darbeyle değil, seçim süreciyle olmalı. Bence şu an ona (Erdoğan’a) farklı bir şekilde yaklaşmalıyız ve muhalif liderlerini desteklediğimizi açıkça göstermeliyiz” ifadeleriyle birleştirdi. Biden conisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı “silahsız darbe” planında işaret ettiği muhalefet liderlerine destek söyleminin ardından CHP, HDP, PKK ve FETÖ’nün eşzamanlı olarak harekete geçtiği belirlendi.

“İktidar devrilecek sistem değişecek!”

Biden’ın Erdoğan’ı devirme planını ocak ayında dillendirmesinin ardından HDP’li Ahmet Şık’ın, “İktidar 2020’yi göremeyecek” çıkışı yaptığı, CHP’li Kaftancıoğlu’nun “Erken seçim veya başka şekilde sadece iktidar değil sistem değişecek” söyleminde bulunduğu kaydedildi. Bu sinsi açıklamaların hemen ardından CHP’li vekil Özgür Özel’in, “Saray rejiminin sonu geliyor” diyerek mevcut devlet memurlarını hizaya getirme amaçlı ifadeleri geldi.

Teröristlerin tuhaf sözleri

Aynı zaman diliminde PKK elebaşlarından Murat Karayılan ile FETÖ iblisi Fetullah Gülen’in birbirine paralel söylemlerle AK Parti iktidarına karşı “birlikte mücadele” ifadeleri kullandı. ABD’li Biden’ın kucağında beslediği Fetullah Gülen, “İyi idare edemeyen insanları meşru hak ve adaletin, kanunun ve nizamın gerektirdiği usullerle esasen hizaya getirebilirsiniz” dedi. Bir diğer terörist Karayılan ise “birlikte yıkım” planını “Demokrasi güçlerinin Erdoğan ve Bahçeli’nin yürüttüğü tehlikeli politikaya karşı durmaları gerekiyor” cümlesiyle açığa vurdu.

Son noktayı, tek aday olarak girdiği CHP kurultayında koyan Kemal Kılıçdaroğlu’nun “İlk seçimde dostlarımızla iktidar olacağız” söyleminin arkasındaki unsur net olarak görüldü.

O sözler

İşte Biden’ın “saldır joe” talimatının ardından gelen yıkım söylemleri:

n Joe Biden (Ocak 2020): “Türk muhalif liderler Erdoğan’ı yenmeli. Bu darbeyle değil seçim süreciyle olmalı. Bence şu an ona farklı bir şekilde yaklaşmalıyız ve muhalif liderliğini desteklediğimizi açıkça göstermeliyiz.”

n HDP Milletvekili Ahmet Şık (Şubat): Her şeye rağmen bu gidişatın iktidar için iyi olmadığı kanaatinde kalmaya devam edeceğim. “Kimse enseyi karartmasın, artık bu mafya rejimi 2020’yi bitiremeyecek.”

n CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu (Nisan): “Bir erken seçimle veya başka bir şekilde. İktidar değişikliği değil bir sistem değişikliğine gidişatı görüyorum ve böyle olacaktır.”

n CHP Milletvekili Özgür Özel (Nisan): “Saray rejiminin sonu geliyor. O son Atatürk’ün kemiklerini sızlatacak bütün bu atamaların, bütün bu liyakatsizliklerin de sonunu getirecek. Herkes şunu bilsin. Bütün devlet memurları. Görevini devlet memuru gibi yapan devlet memurları. Hangi ülkeye hizmet ettiğini bilen çok değerli bürokratlar hiç korkmasınlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti gelir, saat gibi işlemeye başlar. O saatin en kıymetli çarkları da siz olursunuz. Eğer ki koltuğunuza liyakatla oturdunuz, devletinize sadakatla çalışıyorsanız.”

n PKK elebaşı Murat Karayılan: “Demokrasi güçlerinin AKP’nin, Erdoğan’ın ve Bahçeli’nin yürüttüğü tehlikeli politikaya karşı durmaları gerekiyor.”

n FETÖ elebaşı Fetullah Gülen: “Belli tavırlarınızla, çok iyi idare edemeyen insanları meşru hak ve adaletin, kanunun ve nizamın gerektirdiği usullerle esasen hizaya getirebilirsiniz. Zararlı oluyorlarsa şayet, o mevzuda ihsas-ı reyde bulunarak zalimlerin gelip bir daha başınıza musallat olmasına meydan vermeyebilirsiniz. Elinizin tersiyle onları itebilirsiniz.”

n CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: “Önümüzdeki ilk seçimde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız.”