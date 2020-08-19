  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem “Talimat” ABD’den saldırı muhalefetten
Gündem

“Talimat” ABD’den saldırı muhalefetten

ABD eski Başkan Yardımcısı, Başkan Adayı Joe Biden'ın sarf ettiği “Muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça göstermeliyiz" sözlerinin ardından CHP, HDP, PKK ve FETÖ'nün eşzamanlı olarak harekete geçmesi, "Talimat ABD'den saldırı muhalefetten" sözleriyle değerlendirildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-19 09:26:00 -
“Talimat” ABD’den saldırı muhalefetten

Biden’ın talimatı sonrası, başta anamuhalefet partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte terörist elebaşıları da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik “yıkım planını” başlattıkları ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu ve terör elebaşıları Erdoğan’a yönelik aynı dili kullanmaya başladılar.

Türkiye’nin bekası için yedi düvelle sahada ve masada mücadele veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti iktidarını devirmek için kirli oyunlara alet olan muhalefet kanadı ABD’li Joe Biden’ın sözleriyle deşifre oldu. Biden’ın ocak ayında yaptığı açıklamayla eşzamanlı olarak gelen “yıkım” söylemleri, günümüzde anlam kazandı.

Eşzamanlı saldırı

Skandal plan, ABD eski Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Joe Biden’ın ocak ayında sarf ettiği ancak günümüzde kamuoyuna yansıyan sözleriyle ifşa oldu. ABD’li Biden’ın “Türk muhalif liderler Erdoğan’ı yenmeli” diyerek başladığı sözlerini, “Bu darbeyle değil, seçim süreciyle olmalı. Bence şu an ona (Erdoğan’a) farklı bir şekilde yaklaşmalıyız ve muhalif liderlerini desteklediğimizi açıkça göstermeliyiz” ifadeleriyle birleştirdi. Biden conisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı “silahsız darbe” planında işaret ettiği muhalefet liderlerine destek söyleminin ardından CHP, HDP, PKK ve FETÖ’nün eşzamanlı olarak harekete geçtiği belirlendi.

“İktidar devrilecek sistem değişecek!”

Biden’ın Erdoğan’ı devirme planını ocak ayında dillendirmesinin ardından HDP’li Ahmet Şık’ın, “İktidar 2020’yi göremeyecek” çıkışı yaptığı, CHP’li Kaftancıoğlu’nun “Erken seçim veya başka şekilde sadece iktidar değil sistem değişecek” söyleminde bulunduğu kaydedildi. Bu sinsi açıklamaların hemen ardından CHP’li vekil Özgür Özel’in, “Saray rejiminin sonu geliyor” diyerek mevcut devlet memurlarını hizaya getirme amaçlı ifadeleri geldi.

Teröristlerin tuhaf sözleri

Aynı zaman diliminde PKK elebaşlarından Murat Karayılan ile FETÖ iblisi Fetullah Gülen’in birbirine paralel söylemlerle AK Parti iktidarına karşı “birlikte mücadele” ifadeleri kullandı. ABD’li Biden’ın kucağında beslediği Fetullah Gülen, “İyi idare edemeyen insanları meşru hak ve adaletin, kanunun ve nizamın gerektirdiği usullerle esasen hizaya getirebilirsiniz” dedi. Bir diğer terörist Karayılan ise “birlikte yıkım” planını “Demokrasi güçlerinin Erdoğan ve Bahçeli’nin yürüttüğü tehlikeli politikaya karşı durmaları gerekiyor” cümlesiyle açığa vurdu.

Son noktayı, tek aday olarak girdiği CHP kurultayında koyan Kemal Kılıçdaroğlu’nun “İlk seçimde dostlarımızla iktidar olacağız” söyleminin arkasındaki unsur net olarak görüldü.

O sözler

İşte Biden’ın “saldır joe” talimatının ardından gelen yıkım söylemleri:

n Joe Biden (Ocak 2020): “Türk muhalif liderler Erdoğan’ı yenmeli. Bu darbeyle değil seçim süreciyle olmalı. Bence şu an ona farklı bir şekilde yaklaşmalıyız ve muhalif liderliğini desteklediğimizi açıkça göstermeliyiz.”

n HDP Milletvekili Ahmet Şık (Şubat): Her şeye rağmen bu gidişatın iktidar için iyi olmadığı kanaatinde kalmaya devam edeceğim. “Kimse enseyi karartmasın, artık bu mafya rejimi 2020’yi bitiremeyecek.”

n CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu (Nisan): “Bir erken seçimle veya başka bir şekilde. İktidar değişikliği değil bir sistem değişikliğine gidişatı görüyorum ve böyle olacaktır.”

n CHP Milletvekili Özgür Özel (Nisan): “Saray rejiminin sonu geliyor. O son Atatürk’ün kemiklerini sızlatacak bütün bu atamaların, bütün bu liyakatsizliklerin de sonunu getirecek. Herkes şunu bilsin. Bütün devlet memurları. Görevini devlet memuru gibi yapan devlet memurları. Hangi ülkeye hizmet ettiğini bilen çok değerli bürokratlar hiç korkmasınlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti gelir, saat gibi işlemeye başlar. O saatin en kıymetli çarkları da siz olursunuz. Eğer ki koltuğunuza liyakatla oturdunuz, devletinize sadakatla çalışıyorsanız.”

n PKK elebaşı Murat Karayılan: “Demokrasi güçlerinin AKP’nin, Erdoğan’ın ve Bahçeli’nin yürüttüğü tehlikeli politikaya karşı durmaları gerekiyor.”

n FETÖ elebaşı Fetullah Gülen: “Belli tavırlarınızla, çok iyi idare edemeyen insanları meşru hak ve adaletin, kanunun ve nizamın gerektirdiği usullerle esasen hizaya getirebilirsiniz. Zararlı oluyorlarsa şayet, o mevzuda ihsas-ı reyde bulunarak zalimlerin gelip bir daha başınıza musallat olmasına meydan vermeyebilirsiniz. Elinizin tersiyle onları itebilirsiniz.”

n CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: “Önümüzdeki ilk seçimde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız.”


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hayri

talimat kimseden, temizlik milletten... ayaginizi denk alin Türkiye düsmanlari! Bu Milletinde bir sabri var!
  • Yanıtla

AA

DIŞARIYA KÖPEKLİK EDEREK İÇERİDE MİLLETİN BAŞINA DİKTATÖR KESİLENLERİ ÖLDÜRMEK BUNDAN DAHA GÜZEL BİRŞEY YOKTUR HERHALDE TESBİT EDİP NETLEŞTİRİP YOK ETMEK İÇİMİZDEKİ HAİN SOYSUZLARI BİR ŞEKİLDE İMKAN KAABİLİYET VE SAYILARINI AZALTMAMIZ LAZIM
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Kuruluş Osman’dan ayrılan oyuncudan bomba açıklama: Bir bir yıkılıyor
Medya

Kuruluş Osman’dan ayrılan oyuncudan bomba açıklama: Bir bir yıkılıyor

Kuruluş Osman’da Alişar Bey’i oynayan ve bir süre önce diziye veda eden Saruhan Ünel, projenin 25 ülkeye satıldığını hatırlattı ve bu durumu..
Nihat Genç'ten olay gönderme! 'Şok şok şok Kemal Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül ile Çeşme'de yakalandı'
Gündem

Nihat Genç'ten olay gönderme! 'Şok şok şok Kemal Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül ile Çeşme'de yakalandı'

Veryansın Tv yazarı Nihat Genç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül sempatisine ilişkin çarpıcı açıklama..
Erdoğan'dan çok kritik altın rezervi açıklaması! Kurmaylarına Ayasofya talimatı
Siyaset

Erdoğan'dan çok kritik altın rezervi açıklaması! Kurmaylarına Ayasofya talimatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünkü AK Parti MYK ve MKYK toplantılarında gündeme dair önemli mesajlar verdi. Ayasofya Camii’nin ifade e..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı