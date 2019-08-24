Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği

Murathan Seyitoğlu yeniakit.com.tr

Kırıkkale’de Emine Bulut’un, 18 Ağustos’ta eski eşi Fedai Varan tarafından bıçaklanarak katledildiği görüntüler infiale neden olmuştu. Emine Bulut’un kardeşi Kazım Bulut ve yakın arkadaşı F.Ç. yeniakit.com.tr’ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Değer verdiğim büyük bir insandı”

Maktul Emine Bulut’un yakın arkadaşı F.Ç., yaşanan cinayetle ilgili çok üzgün olduğunu belirterek, “Yaşanan bu olay nedeniyle kendimi toparlamaya çalışıyorum. Emine Bulut, değer verdiğim büyük bir insandı. Yaşadığımız bu acı hepimizi yıktı.” şeklinde konuştu.

“Emine Bulut, geçimini hasta bakarak sağlıyordu”

Eski kocası Fedai Varan ile Emine Bulut’un boşanma sonrası yaşadığı sürece de değinen F.Ç., şöyle konuştu:

“Uzun süre önce Fedai Varan’dan boşanan arkadaşım Emine Bulut, daha sonrasında ikinci evliliğini yaptı. Kızı için ikinci eşinden ayrılıp babasının evine döndü. Şimdiye kadar ilk boşandığı eşiyle bir sorun yaşadığını görmedim. Emine Bulut, üniversiteye başlamıştı ve işletme mezunu olmak için gece gündüz çalışıyordu. Geçimini hasta bakarak sağlıyordu. Bir tane arkadaşı çıkıp ‘Emine şöyleydi, böyleydi’ diyemez. Namuslu ve pırıl pırıl bir insandı. Kendisi hiçbir zaman haksızlığa boyun eğmedi.

“Katil baba çocuğun her türlü ihtiyacını karşılıyordu”

Yeniakit.com.tr’ye dikkat çeken açıklamalarını sürdüren yakın arkadaşı F.Ç. sözlerini şöyle tamamladı:

“Arkadaşımı katleden Fedai Varan’ın böyle bir eyleme nasıl kalkıştığına biz de şaşırıyoruz. Okuduğumuz haberlerde ‘velayet’ falan diyorlar ama böyle bir şey yok. Bu insanlar ayrılalı 6 yılı aşkın bir süre geçmiş ve bu süre içerisinde velayet sorunu kalır mı? Baba Fedai Varan, alkol aldığı, eve bakmadığı için Emine Bulut arkadaşımız kendisinden boşandı zaten. Eski kocası Fedai Varan, arkadaşım Emine Bulut’la birlikte alışverişe giderek çocuğun her türlü ihtiyacını karşılıyordu.”

Emine Bulut’u polis karakolu koruyamamış!

Kırıkkale’de 6 yıl önce boşandığı eski eşi 43 yaşındaki Fedai Varan tarafından öldürülen Emine Bulut’un kardeşi Kazım Bulut, yeniakit.com.tr’ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Katil Varan’ın kızkardeşini 4-5 aydır üzerinde taşıdığı bıçakla takip ettiğini ve kendisini tehdit ettiğini söyleyen Kazım Bulut, şöyle konuştu:

“Buluştukları an ablamla arasında tartışma çıkmış ve bu tartışmanın sonunda polis karakoluna giderek katil hakkında şikayette bulunmuş. Katil, ablamı polise giderken ve çıkarken yakından takip etmiş. Polis karakoluna gittiğinde ablam ‘hayati tehlikem var, beni öldürecek’ diyerek şikayette bulunmuş. Eve dönüş için dolmuşa bindiğinde araçtan ablamı zorla indirdikten sonra olay yaşanmış.”

“Alkol, uyuşturucu ve kumar huyunu bırakmadı”

Katil Fedai Varan’ın, ablası Emine Bulut’la barışmak için sürekli kendisini tehdit ettiğini söyleyen Kazım Bulut, “Ablam çocuğuna hamileyken bize gelerek doğum yaptı. O süreçte katil ablamı terk edip gitti. ‘Çocuk babasız kalmasın’ diye ikisini barıştırdık fakat alkol, uyuşturucu, kumar ve şiddet gibi huylarını bir türlü bırakmadı. Sonunda 2013 yılında boşandılar.

“Bana hakaret etti”

Öte yandan, Sulakyurt cezaevine gönderilen Fedai Varan’ın emniyetteki ifadesi de ortaya çıktı. Eşi Emine Bulut’tan 6 yıl önce boşandığını kaydeden Fedai Varan ifadesinde, “Eski eşim ve çocuğumla lokantada bir araya geldik. Önce konuştuk. Ardından tekrar başka biri ile evlenip evlenmeyeceğini, böyle bir şey duyduğumu söyledim. Kendisi de bana evleneceğini beyan etti. Ardından çocuğumun velayet konusunu konuştuk. Ancak kendisi bana çocuğumun yanında hakaret etti, küfür etti. Ben de sinirlenerek sürekli yanımda gezdirdiğim bıçakla, önce karın kısmına vurdum. Ardından benim boğazıma sarılarak bağırmaya başladı, ben de vücudunun değişik bölgelerine bıçak vurup, lokantanın önünde bulunan taksiye binerek kaçtım. Burada polis ekipleri yakaladı” dediği öğrenildi.

Bakanlık müdahil olacak!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan da konuyla ilgili bir açıklama geldi. Açıklamada, “Cinayeti gerçekleştiren kişinin en ağır cezayı alması için Bakanlık Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz kanalı ile de davaya müdahil olunacaktır” denildi.