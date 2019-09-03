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Talihsiz kadının 5 çocuğu sevgi evlerine alındı

Niğde’de boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadının 5 çocuğu Sevgi Evleri’nde koruma altına alındı.

03 Eylül 2019 Salı 09:42
Talihsiz kadının 5 çocuğu sevgi evlerine alındı

Niğde’de boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadının 5 çocuğu Sevgi Evleri’nde koruma altına alındı.


Boşanma aşamasındaki eşi M.Ç. tarafından Aşağıkayabaşı Mahallesi bir apartman dairesinde Sibel Ç.’nin (36) cenazesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi morguna kaldırıldı. Kadının yaşları 4 ile 11 arasında değişen 5 çocuğu ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sevgi Evlerinde koruma altına alındı.


Olaydan sonra kaçan M.Ç.’yi yakalamak için çalışmalar sürüyor.


Öte yandan Sibel Ç.’nin polisten herhangi bir koruma talebinin bulunmadığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 09:42
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