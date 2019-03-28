Taliban'la DAEŞ arasında çatışma! 19 ölü
Afganistan'da Taliban üyeleriyle DAEŞ'liler arasında çatışma çıktı. Olayda 17 DAEŞ'li, 2 de Taliban'a bağlı militanın öldüğü kaydedildi.28 Mart 2019 Perşembe 09:17
Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinin Çapadere ilçesinde terör örgütü DAEŞ ile Taliban arasında çatışma çıktı.
Kunar Valisi Abdul Sattar Mirzakval, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çapadere ilçesinde Taliban ve DAEŞ militanları arasında çatışma çıktığını belirtti.
Mirzakval, çatışmada 17 DAEŞ üyesi ile 2 Taliban militanının öldüğünü, 15 DAEŞ'li terörist ile 10 Taliban üyesinin de yaralandığını söyledi.
Çapadere Kaymakamı Halilullah Halili de DAEŞ üyelerinin, çatışma sonucu Taliban kontrolündeki Dere-i Nanglam ve Dere-i Digel bölgelerini ele geçirdiğini ifade etti.
Halili, çatışma nedeniyle 2 bin ailenin bölgeden ayrılmak zorunda kaldığını kaydetti.
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