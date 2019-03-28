Taliban'la DAEŞ arasında çatışma! 19 ölü Afganistan'da Taliban üyeleriyle DAEŞ'liler arasında çatışma çıktı. Olayda 17 DAEŞ'li, 2 de Taliban'a bağlı militanın öldüğü kaydedildi.

Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinin Çapadere ilçesinde terör örgütü DAEŞ ile Taliban arasında çatışma çıktı. Kunar Valisi Abdul Sattar Mirzakval, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çapadere ilçesinde Taliban ve DAEŞ militanları arasında çatışma çıktığını belirtti. Mirzakval, çatışmada 17 DAEŞ üyesi ile 2 Taliban militanının öldüğünü, 15 DAEŞ'li terörist ile 10 Taliban üyesinin de yaralandığını söyledi. Çapadere Kaymakamı Halilullah Halili de DAEŞ üyelerinin, çatışma sonucu Taliban kontrolündeki Dere-i Nanglam ve Dere-i Digel bölgelerini ele geçirdiğini ifade etti. Halili, çatışma nedeniyle 2 bin ailenin bölgeden ayrılmak zorunda kaldığını kaydetti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.