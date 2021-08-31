Taliban'ın yeni askeri kamuflajı böyle görüntülendi
Geleneksel kıyafetleriyle tanınan Taliban üyeleri, artık askeri kamuflaj giyecek.
ABD'nin Afganistan'dan ayrılma sürecinin tamamlanmasıyla birlikte ülkede etkisini artıran Taliban'ın göreve başlamasıyla birlikte ilk değişim kılık kıyafetinde yaşandı.
Yönetime el koyana kadar geleneksel kıyafetleriyle bilinen Taliban güçleri, entari ve benzeri bol kıyafetler yerine askeri kamuflajı tercih etti. Rudaw'a ait olan görüntülerde Taliban üyelerinin kent merkezinde eski kıyafetlerini çıkarıp yeni üniformaları ile dolaştığı görüldü.