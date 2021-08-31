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Dünya Taliban'ın yeni askeri kamuflajı böyle görüntülendi
Dünya

Taliban'ın yeni askeri kamuflajı böyle görüntülendi

Geleneksel kıyafetleriyle tanınan Taliban üyeleri, artık askeri kamuflaj giyecek.

Yeniakit Publisher
2021-08-31 11:28:00 -
Taliban'ın yeni askeri kamuflajı böyle görüntülendi

ABD'nin Afganistan'dan ayrılma sürecinin tamamlanmasıyla birlikte ülkede etkisini artıran Taliban'ın göreve başlamasıyla birlikte ilk değişim kılık kıyafetinde yaşandı.

Yönetime el koyana kadar geleneksel kıyafetleriyle bilinen Taliban güçleri, entari ve benzeri bol kıyafetler yerine askeri kamuflajı tercih etti. Rudaw'a ait olan görüntülerde Taliban üyelerinin kent merkezinde eski kıyafetlerini çıkarıp yeni üniformaları ile dolaştığı görüldü.

 

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Yorumlar

Fsm

Asfalt yollarda güzeldir ancak altlarından kanalizasyon geçer. Bunların da altından lağım akıyor.
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Antikemalist Akpartili

Son gelişmeler SANKİ Taliban'ın, Ümmetin Gözbebeği HAMAS'ı örnek almaya başladığı izlenimi veriyor? Eğer bu dönüşümü yaparsa hem kendi kazanır hem Afganistan!
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