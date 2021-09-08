  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sezaryen yapan kadın 5 dakika sonra vefat etti!
ABD ekonomisi büyümede vites küçülttü
Alanyaspor yeni transferini açıkladı
Facia ucuz atlatıldı! Damperi açılan kamyon şaha kalktı
Dünya Taliban'ın kararı ABD'yi rahatsız edecek! Yemin töreni tarihi manidar
Dünya

Taliban'ın kararı ABD'yi rahatsız edecek! Yemin töreni tarihi manidar

Afganistan'da kontrolü tamamen ele geçiren Taliban, geçici hükümeti kurdu. Taliban, hükümetin göreve başlayacağı yemin töreni tarihini 11 Eylül olarak seçmesi dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-09-08 23:27:00 -
Taliban'ın kararı ABD'yi rahatsız edecek! Yemin töreni tarihi manidar

ABD'nin geri çekilmesi sonrasında Afganistan'da kontrolü tamamen ele geçiren Taliban, yeni geçici hükümetin kurulduğunu ve Molla Muhammed Hassan Ahund'un kabinede başbakan olarak göreve başlayacağını duyurdu. Taliban geçici hükümetin yemini için de dikkat çeken bir tarih seçti. Tören, Afganistan'a ABD askeri harekatının başlatılmasının ana nedeni olan 11 Eylül terör saldırısının 20'nci yıldönümüne denk gelecek.

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından dün Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, yeni geçici hükümetin kurulduğunu duyurmuş, yeni kurulan hükümette Taliban'ın kurucularından Molla Muhammed Hassan Ahund'un başbakan olarak yer alacağını açıklamıştı.

Yeni hükümet 11 Eylül'de göreve başlayacak

Taliban kaynakları basına verdiği demeçte, Afganistan'da kurulan geçici hükümetinin 11 Eylül'de yemin ederek göreve başlayacağını belirtti.

Yemin törenine davet edilen ülkeler

Yemin törenine ise şu ana kadar Rusya, Çin, Katar, Türkiye, Pakistan ve İran'ın davet edildiği aktarıldı. Basında yer alan haberlerde ise, yeni hükümetin kapsayıcı olmaması nedeniyle Rusya'nın törene katılmayabileceği iddia edildi.

11 Eylül saldırısının 20'nci yıl dönümü

Yemin töreni, Afganistan'a ABD askeri harekatının başlatılmasının ana nedeni olan 11 Eylül terör saldırısının 20'nci yıl dönümüne denk gelecek.

11 Eylül 2001'de ne oldu?

Amerikan finans sisteminin kalbi New York, 11 Eylül sabahı İkiz Kuleler'e yönelik terör saldırılarına uyandı. Newark, Boston ve Washington'dan havalanıp San Francisco ve Los Angeles'a giden 4 yolcu uçağının kaçırılmasının ardından Los Angeles'a giden Amerikan Airlines'a ait kaçırılan yolcu uçağı, yerel saatle 08.46'da İkiz Kuleler'in kuzey yönündeki binasına çarptı.

Kuzey kulesi alevler içinde yanarken, United Airlines'a ait kaçırılan diğer bir uçak da ilk saldırıdan tam 17 dakika sonra canlı yayında güney kulesine çarptı. İkiz kuleler hem ABD hem de tüm dünyanın canlı yayında izlediği saldırıların ardından milyonların gözü önünde dakikalar içinde yerle bir oldu ve Manhattan Adası toz bulutlarına büründü.

2 bin 977 kişi hayatını kaybetti

İkiz Kuleler'e saldırıların ardından kaçırılan bir diğer uçak ise ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasına çarptı. Kaçırılan son uçak ise Pennsylvania eyaleti kırsalında F-16'lar tarafından düşürüldü.

11 Eylül saldırıları sonucu uçakları kaçıran 19 saldırgan hariç New York, Washington ve Pennsylvania'da toplam 2 bin 977 kişi hayatını kaybetti. Saldırıları El Kaide terör örgütünün lideri Usame Bin Ladin üstlendi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay