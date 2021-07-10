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Dünya Taliban'ın ele geçirdiği yer geri alındı
Dünya

Taliban'ın ele geçirdiği yer geri alındı

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin Yaftal ilçesi Afgan güçleri tarafından Taliban'dan geri alındı.

Yeniakit Publisher
2021-07-10 22:57:00 -
Taliban'ın ele geçirdiği yer geri alındı

Badahşan Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Senaullah Ruhani, basına yaptığı açıklamada, yaklaşık bir hafta önce Taliban kontrolüne geçen Yaftal ilçesinin geri alındığını söyledi.

Ruhani ilçenin geri alınması için düzenlenen operasyonda Taliban'ın ağır kayıp verdiğini ifade etti.

Militanlar 4 Temmuz'da Badahşan'ın Kof Ab, Ragistan, Curum, Şahr-i Buzurg ve Yaftal ilçelerinin kontrolünü sağlamıştı.

Taliban'dan henüz bu konuda bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Taliban son 24 saat içinde 3 ilçeyi kontrol altına aldıklarını iddia etti.

Badahşan'ın 28 ilçesinden sadece 3 ilçesi hükümet güçleri kontrolünde bulunuyor.

Ülkede şiddet olayları sürüyor

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi. Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı olan Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda ise Gazni vilayetine yoğunlaştı.

Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban 8 Temmuz'da ülkenin İran sınırındaki İslam Kale Sınır Kapısı’nı ele geçirmişti.

Taliban; Badahşan, Tahar, Gazni, Herat ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

Afganistan İçişleri Bakanlığına göre, son 3 haftada 14 ilçe Taliban'dan geri alınırken hiçbir ilçe kalıcı bir şekilde tamamen örgütün kontrolünde bulunmuyor. Taliban ise bu rakamın 170'i geçtiğini iddia ediyor.

Taliban 407 ilçenin 150'den fazlasını merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş bulunuyor. Taliban ise kontrolündeki ilçe merkezi sayısının 205'i geçtiğini savunuyor.

Badgis vilayet merkezini ele geçirmek için saldırı başlatan Taliban yıllar sonra ilk kez vilayet merkezini hedef almış bulunuyor.

Militanlar 2015 yılında da ülkenin kuzeyindeki Kunduz vilayetinin merkezini kısa süreliğine kontrol altına almıştı.

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