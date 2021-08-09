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Dünya Taliban’ın dört günde 6 vilayet merkezinin daha ele geçirdiği açıklandı!
Dünya

Taliban’ın dört günde 6 vilayet merkezinin daha ele geçirdiği açıklandı!

Taliban'ın Afganistan'ın kuzeyindeki Samangan vilayeti merkezi Aybek şehrini ele geçirdiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-09 23:35:00 -
Taliban’ın dört günde 6 vilayet merkezinin daha ele geçirdiği açıklandı!

Taliban'ın Afganistan'ın kuzeyindeki Samangan vilayeti merkezi Aybek şehrini ele geçirdiği bildirildi.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre hareket, dün gece saatlerinde Aybek şehrine doğru ilerlemeye başlamıştı.

Bu sabah şehrin çevresinde yer yer çatışmalar yaşanırken, Taliban savaşçıları Aybek şehri içerisine girmeye başladı.

Taliban ile şehir yöneticileri arasında yapılan müzakereler sonrasında, şehir savaşsız olarak Taliban'a teslim edildi.

Şehirdeki idari ve askeri binaların yanı sıra merkezi cezaevi de Taliban kontrolüne girdi.

Böylece Aybek şehri Taliban'ın kontrolündeki altıncı vilayet merkezi oldu. Taliban, son dört günlük süre içerisinde Nimruz'un merkezi Zerenc, Cevzcan'ın merkezi Şibirgan, Tahar'ın merkezi Talukan, Kunduz ve Saripul şehirlerini kontrol altına almıştı.

Kaynak: Mepa News

 

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