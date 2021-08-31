Taliban'dan 'zafer' çıkışı! İşte Afganistan'ı terk eden son ABD askerinin görüntüsü

20 yıllık askeri müdahalenin ardından son ABD birliklerinin ülkeyi terk etmesinden saatler sonra Taliban'dan açıklama geldi.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kabil havaalanının pistinden yaptığı açıklamada, "Afganistan'ı tebrik ederim, bu zafer hepimizin" dedi.

ABD'nin buradan çekilmesinin ardından havalimanına giren Mücahid, sözlerine şöyle devam etti:

"ABD ve dünya ile iyi ilişkilere sahip olmak istiyoruz. Hepsiyle iyi diplomatik ilişkiler kurulmasını memnuniyetle karşılıyoruz."

Mücahid, "ABD'nin hizmeti diğer işgalcilere ders oldu" dedi.

Son asker gece görüş kamerasında

Uluslararası ajansların servis ettiği haber ve fotoğraflarda ABD'nin 82'nci Hava İndirme Tümeni'nin lideri Tümgeneral Chris Donahue ülkeden ayrılırken görülüyor. Gece görüş kamerasının vizöründen bulanık ve yeşil olarak görülen Donahue, askerlerine bir mesaj da yayınladı. Kabil saatiyle 23:59'da bir mesaj gönderen Donahue, "İşi güzel yaptık, hepinizle gurur duyuyorum" açıklamasını yaptı.

Taliban'ın Afganistan'a hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.