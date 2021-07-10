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Dünya Taliban’dan yeni açıklama: Ülkenin yüzde 85’i kontrolümüzde
Dünya

Taliban’dan yeni açıklama: Ülkenin yüzde 85’i kontrolümüzde

Moskova'da bulunan Taliban'ın siyasi heyeti, anlaşmaya varmaları durumunda ateşkesi devreye sokabileceklerini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-07-10 01:21:00 -
Taliban’dan yeni açıklama: Ülkenin yüzde 85’i kontrolümüzde

Moskova'da bulunan Taliban'ın siyasi heyeti, anlaşmaya varmaları durumunda ateşkesi devreye sokabileceklerini ifade etti.

Taliban heyetinden yapılan açıklamalar şu şekilde:

Rusya'daki görüşmelerin ardından basın açıklaması yapan Taliban heyeti, "Doha’daki görüşmeler başarılı olursa saldırılarımızı durduracağız” ifadesini kullandı.

"Washington'a, Afganistan'daki eyaletlerin başkentlerine saldırmayacağımıza dair söz vermedik"

"IŞİD'in Afganistan topraklarında faaliyet göstermemesi için elimizden geleni yapacağız"

"Uyuşturucu üretimini tamamen ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar olacak"

"Etnik azınlıkların haklarına saygı gösterilecek ve tüm Afgan vatandaşları İslam hukuku ile Afgan gelenekleri çizgisinde iyi bir eğitim hakkına sahip olacak"

"Afganistan'ın yüzde 85'inden fazlasını kontrol ediyoruz"

 

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