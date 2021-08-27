Taliban'dan Türkiye'ye teklif!

Gazeteci Hande Fırat, Türk askerlerinin Kabil Havalimanı'ndan çekilmesinin perde arkasını yazdı. Fırat, Taliban'ın Ankara'ya başından beri "Türk askerinin varlığı ile ilgili soru işaretlerini" ilettiğini belirterek, "Ancak Taliban, Ankara’dan havalimanını işletmesini istedi" dedi. Fırat, görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Fırat, şunları kaydetti:

"Türkiye, Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve MİT ile görüşmeler yürüttü. Pakistan ve Katar’ın yanı sıra Taliban ile de bazı seviyelerde doğrudan görüşmeler yapıldı. Taliban başından beri Ankara’ya “Türk askerinin varlığı ile ilgili soru işaretlerini” iletti. Türk askerinin kalmasına sıcak bakmadıklarını söylediler. Gerekçe olarak da Türk askerine müsaade etmeleri durumunda yarın öbür gün Rusya, Pakistan, Çin gibi ülkelerin de asker konuşlandırmaya kalkabileceğini ifade ettiler. Ancak Taliban, Ankara’dan havalimanını işletmesini istedi.