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Dünya Taliban'dan Türkiye açıklaması! 'Türkler bizim Müslüman kardeşlerimiz'
Dünya

Taliban'dan Türkiye açıklaması! 'Türkler bizim Müslüman kardeşlerimiz'

Türkiye'ye yönelik önemli mesajlar veren Taliban Kültür Komisyonu üyesi Abdulkahhar Balki, "Türkler bizim Müslüman kardeşlerimizdir." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 23:01:00 - 2021-08-27 23:10:52
Taliban'dan Türkiye açıklaması! 'Türkler bizim Müslüman kardeşlerimiz'

Taliban Kültür Komisyonu üyesi Abdulkahhar Balki, Habertürk Tv'den Mehmet Akif Ersoy'un sorularını cevapladı. Taliban İslam Emirliği'inin imajının, bütün dünyada çarpıtılıdığını ifade eden Balki, "Taliban, Afganistan için kapsayıcı bir sistem üzerinde çalışıyor. İnsanlar bizimle ilgili bir propagandaya maruz kaldı. Dünyaya, İslam Emirliği'nin gerçek imajı çarpıtılarak yansıtıldı" dedi.

"Taliban'ın ilk ortaya çıktığı dönemde de amacı istikrar getirmekti." diyen Abdulkahhar Balki, "İnsanların varlıkları ve onurları güvende değildi. Ayrıca o dönemde verilen ilk resmin doğru olduğuna inanmıyorum. Çünkü sosyal medya gibi birçok araç da yoktu." ifadelerini kullandı.

'Daha önce de kadınlar kısıtlanmamıştı'

Daha önceki Taliban yönetimininde de kadınlara yönelik kısıtlamanın olmadığını belirten Balki, şöyle konuştu: "Afganistan'da İslam Hukuku'na ilişkin bir program üzerinde çalışıyoruz. Her hükümet yeni stratejiler belirler. Geçmiş yönetimimizden de çok fazla tecrübe kazandık. Ayrıca daha önceki yönetimimizde de kadınların çalışması ile ilgili bir kısıtlama yoktu."

'Türkler bizim Müslüman kardeşimiz'

Türkiye'ye yönelik mesajları da sorulan Abdulkahhar Balki, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: "Türkler bizim Müslüman kardeşlerimizdir. Büyük bir geçmişi, geniş bir kültürü paylaşıyoruz. Din gibi birçok ortak noktamız var. Türkiye ve Türk insanıyla diplomatik, ekonomik ve diğer alanlarda işbirliği yapmak istiyoruz." 

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