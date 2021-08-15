Taliban'dan 'Türkiye' açıklaması: Düşman değil müttefik olarak görüyoruz

Afganistan'da son zamanlarda ilerleyişini sürdüren ve Kabil'i ele geçiren Taliban,bu sabah peş peşe Kabil dışında kalan tüm vilayet merkezlerini ele geçirdi.

"Herkesin kendisini bulabileceği bir İslami hükümet kuracağız"

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Independent Türkçe'ye verdiği demeçte, "kimsenin canı ve malına zarar vermek istemediklerini ve Kabil halkının bu konuda endişesinin olmaması gerektiğinin" altını çizdi.

"Taliban'ın kimseden intikam alma gibi bir planının olmadığını" aktaran Mücahid, Kabil yönetiminde çalışan asker ve sivil herkesi affettiklerini söyledi.

Mücahid, "Tüm Afganlara hizmet edecek ve herkes tarafından kabul görecek, herkesin kendisini bulabileceği bir İslami hükümet kuracağız" dedi.

"Bizi tanıyan ülkelerle yakın ilişkiler kurmaya hazırız"

Independent Türkçe'ye konuşan, Taliban'ın en önemli isimlerinden, aynı zamanda eski lider Muhammed Ömer'in oğlu olan Molla Muhammed Yakup da, "Kabil çok kısa süre içerisinde kontrolümüze geçecek. Afganistan İslam Emirliği'nin zaferini tüm dünya kabul etmeli. Bizi tanıyan ülkelerle yakın ilişkiler kurmaya hazırız" dedi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani için "Afganistan için büyük bir sorundu" ifadelerini kullanan Yakup, "Binlerce kişinin ölümünden sorumlu biri. Zaferimizi kabul etmeli" diye ekledi.

"Hiçbir ülkenin bulunmasına izin vermeyeceğiz"

"Afganistan topraklarında hiçbir ülkenin bulunmasına izin vermeyeceğiz" diyen Yakup, "Kısa süre içerisinde hangi ülke olursa olsun Afganistan İslam Emirliği topraklarında yabancı güçleri işgalci olarak görüp gerekeni yapacağız" şeklinde konuştu.

"Türkiye'yi bir düşman olarak değil müttefik olarak görüyoruz"

Türkiye hakkında da konuşan Yakup, "Türkiye, yakın ilişkiler kurmak istediğimiz bir ülke" dedi ve ekledi:

"Erdoğan'dan bize karşı saygılı olmasını arzuluyoruz. Türkiye, birçok Afgan'ı barındıran ve yakın ilişkiler kurmak istediğimiz bir ülke. Türkiye'yi bir düşman olarak değil müttefik olarak görüyoruz."