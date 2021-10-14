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Gündem Taliban'dan Türkiye açıklaması! Bugün gelecekler
Gündem

Taliban'dan Türkiye açıklaması! Bugün gelecekler

Taliban, bugün üst düzey bir heyetin Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-14 10:35:00 - 2021-10-14 10:36:31
Taliban'dan Türkiye açıklaması! Bugün gelecekler

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban ile Türkiye arasındaki görüşmeler devam ediyor.

Taliban cephesinden yapılan açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine bugün, Afganistan Dışişleri Bakanı Amir Khan Muttaqi başkanlığındaki üst düzey bir heyet Türkiye'ye gelecek.

Haber7'nin aktardığına göre, konu ile alakalı Ankara'dan ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

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