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Dünya Taliban'dan Türk askeri itirafı
Dünya

Taliban'dan Türk askeri itirafı

Taliban'ın Uyuşturucuyla Mücadele Merkezi Başkanı Hacı Molla Fakir, ülkedeki son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, 'Gönlümüz Türkiye ile bir atıyor. Türkleri seviyoruz” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-31 10:05:00 -
Taliban'dan Türk askeri itirafı

Türkiye'den ülkenin yeniden imarı konusunda destek isteyen Taliban'ın üst düzey yetkililerinden Uyuşturucuyla Mücadele Merkezi Başkanı Hacı Molla Fakir, 'Gönlümüz Türkiye ile bir atıyor. Türkleri seviyoruz” dedi.

 

Taliban'ın üst düzey yetkililerinden Uyuşturucuyla Mücadele Merkezi Başkanı Hacı Molla Fakir, Yeni Şafak'a konuştu. Havaalanı çevresinden sorumlu Taliban komutanı, havaalanının tamamının kontrolleri altında olmadığını, yabancı güçler tamamen terk ettikten sonra 2 gün içinde havaalanının tamamında kontrolü sağlayacaklarını söyledi. Röportaj esnasında havaalanında bir patlama meydana geldi. Kontrolleri altındaki noktalarda sorun yaşanmadığını, havaalanının güvenliğini sağlayacak güçte olduklarını ifade eden Taliban komutanı, havaalanındaki benzer patlamaların, yabancı güçlerin terk ettikleri alana zarar vermesinden kaynaklandığı bilgisini verdi: "Kendileri hasar verip gidiyor. Sahip oldukları alanları yakıyorlar ya da patlatıp zarar veriyor, öyle gidiyorlar."

Gönlümüz Türkiye ile

Havaalanını kimin işleteceği konusunda da açıklama yapan Fakir, ilk etapta kendi personelleriyle ilerleyeceklerini, daha sonra kardeş ülkelerle ilişkilere başlayacaklarını kaydetti. Türkiye'den ülkenin yeniden imarı konusunda destek isteyen Taliban komutanı, "Gönlümüz Türkiye ile bir atıyor. Türkleri seviyoruz" dedi. Türk askeriyle hiç karşı karşıya gelmediklerinin altını çizen Fakir, Mehmetçiğin Afganistan'a çok hizmetleri olduğunu söyledi.

Herkes özgürce yaşayabilir

Hacı Molla Fakir, Taliban'ın kadınlara kötü muamelede bulunduğu ve sakalsız erkeklere dahi müdahale ettiğine yönelik soruya şu cevabı verdi: "Bunlar düşmanların propagandaları. Kötülemek için yapıyorlar. Hiçbir hakikati yok. İnsanlar özgür bir şekilde yaşayabilirler."

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Yorumlar

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Türkiye nato üyesi diye yirmi senedir amarika için afganistanda kaldınız.Şimdi kendi çıkarınız için afganistana gidin.Size taminat veriyorlar.Üzgünce çalışacaksınız size ihtiyacımız vardır.Ağır davranıyorsunuz ille Kafir amarika dan izin almak mi lazım.Kendi çıkarınıza bakın kafir amarika dost değil turkiyenin en büyük düşmanıdır.Turkiyenin bütün düşmanları himaye ve destekliyor bundan daha düşmanlık olmaz.
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Sercan

Biz sevmiyoruz. Hele sizin gibi yobaz geri kafalı medeniyetsiz sapıkları düşün artık yakamizdan. Türkiye de bulunan pisliklerinizi de alın
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