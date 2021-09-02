Taliban'dan savaş kararı! Operasyon başlatacaklar

ABD'nin askerlerini Afganistan'dan çekmesiyle 20 yıllık işgal dönemi sona erdi. Başkent Kabil dahil ülkenin neredeyse tamamına hakim olan Taliban'ın alamadığı tek vilayet Pençşir.

Ahmet Şah Mesut'un oğlu Ahmet Mesut önderliğinde toplanan Taliban karşıtı direniş grupları, Kabil'e yaklaşık 160 kilometre uzaktaki Pençşir'e konuşlanmıştı.

Bölgeyi savaşarak almak istemediğini açıklayan Taliban, daha fazla kan dökülmemesi için direniş hareketiyle müzakerelere başladı.

Ancak bugün gelen son dakika haberine göre; Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna konuşan Taliban yetkilisi, Ahmet Mesut ile yapılan müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlandığını söyledi.

Haber7'nin aktardığına göre yetkili, bu sebepten dolayı ele geçirilemeyen tek vilayet Pençşir'e askeri operasyon başlatma kararı aldıklarını belirtti.

Zaten Taliban, görüşmelerin olumsuz sonuçlanması durumuna önceden hazırlık yapmış ve çok sayıda birliğini bölgeye göndermişti.