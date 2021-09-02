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Dünya Taliban'dan savaş kararı! Operasyon başlatacaklar
Dünya

Taliban'dan savaş kararı! Operasyon başlatacaklar

Taliban, Ahmet Mesut'la yapılan görüşmelerin başarısız olduğunu, Pençşir'e askeri operasyon başlatılacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-02 10:51:00 - 2021-09-02 11:15:17
Taliban'dan savaş kararı! Operasyon başlatacaklar

ABD'nin askerlerini Afganistan'dan çekmesiyle 20 yıllık işgal dönemi sona erdi. Başkent Kabil dahil ülkenin neredeyse tamamına hakim olan Taliban'ın alamadığı tek vilayet Pençşir.

Ahmet Şah Mesut'un oğlu Ahmet Mesut önderliğinde toplanan Taliban karşıtı direniş grupları, Kabil'e yaklaşık 160 kilometre uzaktaki Pençşir'e konuşlanmıştı.

Bölgeyi savaşarak almak istemediğini açıklayan Taliban, daha fazla kan dökülmemesi için direniş hareketiyle müzakerelere başladı.

Ancak bugün gelen son dakika haberine göre; Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna konuşan Taliban yetkilisi, Ahmet Mesut ile yapılan müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlandığını söyledi.

Haber7'nin aktardığına göre yetkili, bu sebepten dolayı ele geçirilemeyen tek vilayet Pençşir'e askeri operasyon başlatma kararı aldıklarını belirtti.

Zaten Taliban, görüşmelerin olumsuz sonuçlanması durumuna önceden hazırlık yapmış ve çok sayıda birliğini bölgeye göndermişti.

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Yorumlar

hüseyin

Yiyin birbirinizi yazıklar olsun, iki tarafta müslüman,Allahü ekber diyerek öldürürüyor iki taraf birbirini, Ne tekmik var ne teknoloji, tüm insanlık için buluşları gayrimüslümler yapıyor, bizde birbirimizi yiyiyoruz.
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murat

Gayrimüslim olan insanlık için birşey yapmaz kendisi için nefsi için yapar
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