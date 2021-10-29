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Dünya Taliban'dan Rusya'ya flaş çağrı! Moskova hemen yanıt verdi
Dünya

Taliban'dan Rusya'ya flaş çağrı! Moskova hemen yanıt verdi

Taliban hükümetinin Sağlık Bakanı Kalender İbad, Moskova yönetiminden koronavirüs aşısı talep ettiklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 17:59:00 -
Taliban'dan Rusya'ya flaş çağrı! Moskova hemen yanıt verdi

Afganistan'da geçici Taliban hükümetinin Sağlık Bakanı Kalender İbad, Rusya'dan koronavirüs aşısı istediklerini söyledi. İbad'ın çağrısına Rus vekil Çepa'dan yanıt geldi.

Yıllardır süren çatışmalar nedeniyle ilaç, aşı ve tıbbi malzeme kıtlığı yaşanan Afganistan'da geçici hükümet, koronavirüsle mücadele için aşı arayışına girdi.

Rusya'dan koronavirüsü aşısı talep ettiklerini belirten İbad, "Hem Rusya'dan hem de bize koronavirüsle mücadelede yardım etmek isteyen herhangi bir ülkeden aşı almaya ilgi gösteriyoruz" dedi.

İbad, Afganistan için her türlü yardımın değerli olacağını kaydetti.

'Yardım eli uzatabiliriz'

İbad'ın çağrısına yanıt veren Duma Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksey Çepa, Rusya'nın bu konuda Afganistan'a yardım eli uzatabileceğini belirtti.

Çepa, "Her türlü yardımı ve desteği sunacağımızı düşünüyorum. Dünyada aşılı kişi sayısı ne kadar fazla olursa, yeryüzünde hayat o kadar daha iyi ve sakin olur. Aşı konusunda tüm ülkelere ve insanlara her türlü yardımı sunmalıyız" dedi.

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