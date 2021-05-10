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Dünya Taliban'dan Ramazan Bayramı kararı
Dünya

Taliban'dan Ramazan Bayramı kararı

Afganistan'da ilerleyişini sürdüren Taliban, Ramazan ayı nedeniyle 3 günlük ateşkes ilan etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 09:56:00 -
Taliban'dan Ramazan Bayramı kararı

Taliban, Afganistan'da Ramazan Bayramı'nda 3 gün boyunca ateşkes uygulayacağını duyurdu.

Taliban'dan yapılan açıklamada, militanlara bayram süresince herhangi bir saldırı düzenlememesi talimatı verildiği bildirildi.

Açıklamada, Taliban militanlarının hükümetin kontrolünde olan bölgelere ve aynı şekilde hükümet güçlerinin de Taliban'ın kontrolündeki bölgelere seyahat edemeyeceği kaydedildi.

Halkın bayram günlerini huzur ve güven içerisinde geçirmeleri için ateşkes kararı alındığı ifade edilen açıklamada, ateşkes süresince karşı taraftan yapılacak herhangi bir saldırıya ise karşılık verileceği vurgulandı.

Hükümetten henüz Taliban'ın ateşkes kararıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan başkent Kabil'de 8 Mayıs'ta bir okulun önünde düzenlenen bombalı saldırılarda 50 kişi hayatını kaybetmişti.

Afganistan hükümetine göre yaklaşık 10 gündür yabancı güçlerin çekilmeye başlamasından bu yana ülkede şiddet olayları bir hayli arttı.

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