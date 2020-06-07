Taliban’dan polislere yönelik kanlı saldırı
Afganistan’da Taliban militanlarınca polis karakoluna düzenlenen silahlı saldırıda 3 polisin hayatını kaybettiği, 4 polisin de yaralandığı bildirildi.
Taliban militanlarının Afganistan'ın başkenti Kabil'in Gldere ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 3 polis hayatını kaybetti.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, militanların, Güldere ilçesinin Daşti Nasıri bölgesindeki polis karakoluna saldırdığını belirtti.
Saldırıda 3 polisin yaşamını yitirdiğini aktaran Aryen, 4 polisin de yaralandığını söyledi.
"Taliban da kayıp verdi"
Aryen, saldırının ardından yaşanan çatışmada Taliban'ın da kayıp verdiğini kaydetti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.