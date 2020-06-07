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Dünya

Taliban’dan polislere yönelik kanlı saldırı

Afganistan’da Taliban militanlarınca polis karakoluna düzenlenen silahlı saldırıda 3 polisin hayatını kaybettiği, 4 polisin de yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 10:12:00 -
Taliban’dan polislere yönelik kanlı saldırı

Taliban militanlarının Afganistan'ın başkenti Kabil'in Gldere ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 3 polis hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, militanların, Güldere ilçesinin Daşti Nasıri bölgesindeki polis karakoluna saldırdığını belirtti.

Saldırıda 3 polisin yaşamını yitirdiğini aktaran Aryen, 4 polisin de yaralandığını söyledi.

"Taliban da kayıp verdi"

Aryen, saldırının ardından yaşanan çatışmada Taliban'ın da kayıp verdiğini kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

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